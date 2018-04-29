Доходные игры. Сколько Россия заработает на чемпионате мира по футболу

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости, Максим Рубченко. Правительство России оценило положительный экономический эффект от чемпионата мира по футболу в 867 миллиардов рублей. РИА Новости разбирается, откуда взялась эта сумма и как крупные спортивные соревнования влияют на экономику страны.

Возглавляющий оргкомитет "Россия-2018" вице-премьер Аркадий Дворкович на презентации исследования "Оценка влияния чемпионата мира по футболу на экономическую и социальную сферы" сообщил, что мундиаль даст российской экономике примерно один процент годового ВВП.

"Это внушительная цифра, — подчеркнул вице-премьер. — Могу вам сказать, что без чемпионата мира не было бы экономического роста, который мы сейчас наблюдаем". Дворкович пояснил, что увеличение ВВП, связанное с подготовкой к проведению мундиаля, шло по нарастающей в последние пять лет и в этом году достигло максимума — 0,4%.

Согласно прогнозу Центробанка, опубликованному на этой неделе, по итогам 2018 года российский ВВП прибавит полтора-два процента. Значит, ЧМ-2018 обеспечит до четверти этого прироста.

Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин пояснил, что экономический эффект ЧМ-2018 оценивался по международной методологии, которая использовалась на ЧМ-2006 в Германии и летней Олимпиаде 2012 года в Лондоне. К исследованию привлекалась авторитетная международная консалтинговая компания McKinsey. Сорокин подчеркнул, что все цифры носят предварительный характер и будут уточнены после чемпионата.

По предварительной оценке, расходы на подготовку чемпионата мира в России составили 683 миллиарда рублей, или около 12 миллиардов долларов по среднему курсу с 2013 года по настоящее время (59,3 рубля за доллар). Пока это самый дорогой мундиаль в истории, что, впрочем, соответствует сложившемуся тренду — каждый чемпионат обходится дороже предыдущего.

Так, Корея и Япония в 2002 году потратили 2,5 миллиарда и 5,6 миллиарда долларов соответственно, Германия в 2006-м — 7,7 миллиарда.

В 2010-м ЮАР выбилась из общей тенденции, снизив планку до шести миллиардов. Зато Бразилия в 2014-м потратила около 11 миллиардов долларов. Впрочем, все эти расходы меркнут перед намерением Катара израсходовать на ЧМ-2022 астрономическую сумму в 200 миллиардов долларов.

Не расходы, а инвестиции

На самом деле записывать затраты, связанные с проведением крупных международных соревнований, в чистые расходы не совсем правильно, на что обратил внимание и Аркадий Дворкович. "Это инвестиции, а не затраты, — подчеркнул вице-премьер. — Это продуктивные расходы, которые дают прямой вклад в жизнь людей".

В частности, в ходе подготовки к чемпионату мира в России было реконструировано и модернизировано 20 железнодорожных вокзалов и станций, а протяженность построенных и отремонтированных дорог составила 178 километров. Пропускная способность аэропортов в городах, которые примут матчи турнира, выросла на десятки и даже сотни процентов.

Отношение к расходам на организацию крупных спортивных мероприятий как к инвестициям в развитие национальной экономики полностью соответствует сложившейся мировой практике. Стабильное увеличение расходов на чемпионаты мира по футболу в первую очередь связано именно с тем, что в программы их подготовки включается все больше инфраструктурных проектов, не имеющих прямого отношения к спорту.

В 2002 году у Кореи на строительство новых стадионов из 2,5 миллиарда долларов ушло 1,7 миллиарда (67%), у Японии из 5,6 миллиарда — три миллиарда (54%).

Германия из 7,7 миллиарда долларов потратила на спортивные сооружения лишь 25%. Остальное — это инфраструктурные проекты, в том числе Центральный вокзал и тоннель длиной 3,5 километра под парком "Тиргартен" в Берлине, а также четвертый тоннель под Эльбой в Гамбурге.

Бразилия из 11 миллиардов направила на спортивные объекты около трети (12 стадионов общей стоимостью 3,6 миллиарда). В аэропорты инвестировали 2,6 миллиарда, в транспортную инфраструктуру — 3,4 миллиарда.

В России доля расходов на спортивную инфраструктуру в общих затратах на подготовку чемпионата мира составила 39%, на транспортную и прочую инфраструктуру — 44% (еще 17% — операционные расходы). При этом экономический эффект сопоставим с тем, чего достигли другие страны — организаторы ЧМ.

Дело в том, что чемпионат мира в России должен стать одним из самых посещаемых в истории. По наиболее консервативным прогнозам, на турнир приедут 570 тысяч болельщиков. Например, в Краснодарском крае ожидается 130 тысяч иностранных гостей — обычно столько зарубежных туристов посещает регион за год. Нижегородскую область в дни мундиаля посетит даже больше иностранцев, чем в среднем за год. Иностранные болельщики принесут в ВВП страны более 120 миллиардов рублей.

Как показывает практика, во время крупных спортивных турниров увеличиваются доходы таких сегментов потребительского рынка, как алкогольные и прохладительные напитки, фастфуд и прочая еда навынос, снеки, сувениры. Кроме того, резко повышаются обороты в гостиничном бизнесе и общественном питании.

Еще один позитивный экономический результат — рост занятости и трудовых доходов населения. Как отмечается в исследовании, мероприятия по подготовке и проведению ЧМ-2018 позволили создать до 220 тысяч новых рабочих мест. Благодаря этому суммарные дополнительные доходы населения в 2013-2018 годах повысились на 414 миллиардов рублей.

Активизация строительства, малого бизнеса, создание новых рабочих мест привели к увеличению налоговых поступлений в федеральный и региональные бюджеты на 150 миллиардов рублей.

Кроме того, заметно выросла экономика регионов-организаторов. По оценкам авторов исследования, больше всего в плюсе Калининградская область, чей валовый региональный продукт в 2013-2018 годах прибавил 20%, и Мордовия — 16%.

Эффект на будущее

Позитивный экономический эффект от чемпионата мира по футболу будет ощущаться долго. Только в ближайшие пять лет это принесет российской экономике дополнительные 150-210 миллиардов рублей.

В первую очередь — за счет активизации туризма, ведь мундиаль послужит отличной рекламой российских городов, о которых за границей мало кто слышал. "Думаю, туризм будет расти темпами, которые измеряются двузначными цифрами: может, двенадцать, а может, и двадцать процентов в год", — заявил Аркадий Дворкович. В совокупности с необходимостью обслуживания построенных объектов это позволит создать 160-240 тысяч новых рабочих мест и обеспечит до 38 миллиардов рублей дополнительных доходов бюджетам всех уровней.

Окончательный экономический эффект от чемпионата мира по футболу зависит от эффективности использования построенных объектов. Обеспечить достаточную загрузку новых стадионов удается не всем. Например, в Японии стадионы, построенные к ЧМ-2002, успешно эксплуатируются местными командами. А в Южной Корее, где футбол не так популярен и даже лучшие матчи собирают не больше 20 тысяч зрителей, огромные стадионы пустуют.

Вице-премьер Аркадий Дворкович уверен, что "инфраструктура, построенная в России к чемпионату мира, точно не избыточна". Большая часть новых стадионов достанется клубам Российской премьер-лиги, а в городах, где сейчас таких клубов нет — Самаре, Саранске, Калининграде, Сочи, — они скоро появятся. "Мы надеемся, что команды поднатужатся и смогут выйти в премьер-лигу", — отметил Дворкович.

Впрочем, прорабатывается и альтернативный вариант — на больших региональных стадионах просто демонтируют часть трибун и обустроят там другие спортивные объекты.

Чемпионат мира по футболу стартует 14 июня на стадионе "Лужники" матчем Россия — Саудовская Аравия. В мундиале примут участие 32 сборные, которые сыграют 62 матча.