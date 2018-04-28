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Экономика

Согласие Дерипаски снизить долю в En+ вернуло компании более $1 млрд

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19:5028.04.2018
(обновлено: 19:52 28.04.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкОлег Дерипаска. Архивное фотоОлег Дерипаска. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости, Елена Лыкова. Согласие Олега Дерипаски снизить свою долю в En+ вернуло компании более 1 миллиарда долларов капитализации – таким образом, En+ отыграла значительную часть рыночного падения, подсчитали аналитики, опрошенные РИА Новости. Они не исключают, что бумаги En+ в ближайшее время могут продолжить рост, в то же время отмечая высокие риски сделок с этими бумагами.

Бизнесмен Олег Дерипаска
© РИА Новости / Артем Житенев
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Дерипаска согласился сократить долю в En+ и уйти из совета директоров‍

Как сообщила в пятницу En+, Дерипаска согласился снизить в ней свою долю ниже 50% и покинуть совет директоров. Он также дал согласие на вхождение в совет новых независимых директоров.

К закрытию торгов субботы GDR En+ на этой новости выросли на Московской бирже на 34,55% — до 407 рублей. В ходе торгов они подскакивали в цене на 47,1% — до 445 рублей. Акции "Русала" подорожали на 1,51% (в ходе торгов поднимались на 3,8% — до 31 рубля). Индекс Мосбиржи при этом снизился на 0,18%.

С момента объявления санкций США в начале апреля GDR En+ максимально падали в цене на 62,2% — до 269 рублей.

По оценке директора аналитического департамента "Golden Hills – КапиталЪ АМ" Михаила Крылова, начальная рыночная капитализация En+ составляла 8 миллиардов долларов.

Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Минфин США отреагировал на решение Дерипаски по En+

Отыгранные потери

По подсчетам Крылова, En+ на последних новостях прибавила в цене 1,188 миллиарда долларов, или порядка 73,5 миллиарда рублей.

По оценке директора по инвестиционному консультированию УК "Система Капитал" Искандера Луцко, рост капитализации En+ составил 81 миллиард рублей (или порядка 1,3 миллиарда долларов по курсу 62,2 рубля за доллар – ред.)

"На момент объявления (о снижении доли Дерипаски в En+ — ред.), согласно данным Мосбиржи, ценные бумаги — депозитарные расписки En+ Group торговались на уровне 288 рублей. Но с того момента котировки стали резко расти, день закрылся на уровне 302,5 рубля. А уже 28 апреля торги открылись на уровне 330 рублей, и в течение дня цена поднималась до 445 рублей. Однако затем она отступила до 417 рублей. Таким образом, прирост цены на новости можно определить как 129 рублей, или 45%. Итак, сообщение прибавило почти половину суммы капитализации бумагам En+", — прокомментировал ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман.

Председатель правления, генеральный директор ОК РУСАЛ Олег Дерипаска. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"Ъ": Дерипаска может отказаться от контроля над "Русалом"

"Однако это отыграло лишь часть падения, которое произошло из-за объявления санкций в начале апреля — с 710 рублей до 270 рублей", — отметил он.

Ажиотаж и риски

Если министерство финансов США снимет ограничения на продажу бумаг и долговых инструментов "Русала" и бумаг En+, бурный рост продолжится, и стоимость бумаг может вернуться на досанкционный уровень, считает Луцко.

"По микроструктуре биржи с 28 марта по 27 апреля проходило, в среднем, 3018 сделок с бумагами En+ в день, а сегодня 9185 сделок. Вероятно, можно сделать вывод о каком-то ажиотаже, который достигается за счет пустоты биржевого "стакана" у тех, кто не отмечает майские праздники", — комментирует Крылов.

Впрочем по его мнению, "с учетом рисков, лучше отыгрывать перипетии борьбы с OFAC через более ликвидные опционы на ценные бумаги американских алюминщиков".

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью ведущему программы Вести в субботу Сергею Брилеву
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Медведев назвал санкции США неконкурентной борьбой с российскими компаниями

Старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук также обращает внимание на сохранение санкционных рисков, исходя из заявления Минфина США, что сокращение доли Дерипаски в En+ не обязательно является основанием для снятия санкций с компании.

"Риск санкций сохраняется, хотя в понедельник возможно продолжение роста, потому что к торгам могут подключиться нерезиденты, кто еще не успел купить бумаги. Но в целом, мне кажется, в дальнейшем бумаги могут откатиться вниз из-за риска санкций", — говорит он.

"Мне кажется, что лучше ставить на "Русал", чем на холдинг En+, потому что у холдингов риск всегда выше, чем у компаний", — заключил Ткачук.

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