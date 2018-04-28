Согласие Дерипаски снизить долю в En+ вернуло компании более $1 млрд

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости, Елена Лыкова. Согласие Олега Дерипаски снизить свою долю в En+ вернуло компании более 1 миллиарда долларов капитализации – таким образом, En+ отыграла значительную часть рыночного падения, подсчитали аналитики, опрошенные РИА Новости. Они не исключают, что бумаги En+ в ближайшее время могут продолжить рост, в то же время отмечая высокие риски сделок с этими бумагами.

Как сообщила в пятницу En+, Дерипаска согласился снизить в ней свою долю ниже 50% и покинуть совет директоров. Он также дал согласие на вхождение в совет новых независимых директоров.

К закрытию торгов субботы GDR En+ на этой новости выросли на Московской бирже на 34,55% — до 407 рублей. В ходе торгов они подскакивали в цене на 47,1% — до 445 рублей. Акции "Русала" подорожали на 1,51% (в ходе торгов поднимались на 3,8% — до 31 рубля). Индекс Мосбиржи при этом снизился на 0,18%.

С момента объявления санкций США в начале апреля GDR En+ максимально падали в цене на 62,2% — до 269 рублей.

По оценке директора аналитического департамента "Golden Hills – КапиталЪ АМ" Михаила Крылова, начальная рыночная капитализация En+ составляла 8 миллиардов долларов.

Отыгранные потери



По подсчетам Крылова, En+ на последних новостях прибавила в цене 1,188 миллиарда долларов, или порядка 73,5 миллиарда рублей.

По оценке директора по инвестиционному консультированию УК "Система Капитал" Искандера Луцко, рост капитализации En+ составил 81 миллиард рублей (или порядка 1,3 миллиарда долларов по курсу 62,2 рубля за доллар – ред.)

"На момент объявления (о снижении доли Дерипаски в En+ — ред.), согласно данным Мосбиржи, ценные бумаги — депозитарные расписки En+ Group торговались на уровне 288 рублей. Но с того момента котировки стали резко расти, день закрылся на уровне 302,5 рубля. А уже 28 апреля торги открылись на уровне 330 рублей, и в течение дня цена поднималась до 445 рублей. Однако затем она отступила до 417 рублей. Таким образом, прирост цены на новости можно определить как 129 рублей, или 45%. Итак, сообщение прибавило почти половину суммы капитализации бумагам En+", — прокомментировал ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман.

"Однако это отыграло лишь часть падения, которое произошло из-за объявления санкций в начале апреля — с 710 рублей до 270 рублей", — отметил он.

Ажиотаж и риски



Если министерство финансов США снимет ограничения на продажу бумаг и долговых инструментов "Русала" и бумаг En+, бурный рост продолжится, и стоимость бумаг может вернуться на досанкционный уровень, считает Луцко.

"По микроструктуре биржи с 28 марта по 27 апреля проходило, в среднем, 3018 сделок с бумагами En+ в день, а сегодня 9185 сделок. Вероятно, можно сделать вывод о каком-то ажиотаже, который достигается за счет пустоты биржевого "стакана" у тех, кто не отмечает майские праздники", — комментирует Крылов.

Впрочем по его мнению, "с учетом рисков, лучше отыгрывать перипетии борьбы с OFAC через более ликвидные опционы на ценные бумаги американских алюминщиков".

Старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук также обращает внимание на сохранение санкционных рисков, исходя из заявления Минфина США, что сокращение доли Дерипаски в En+ не обязательно является основанием для снятия санкций с компании.

"Риск санкций сохраняется, хотя в понедельник возможно продолжение роста, потому что к торгам могут подключиться нерезиденты, кто еще не успел купить бумаги. Но в целом, мне кажется, в дальнейшем бумаги могут откатиться вниз из-за риска санкций", — говорит он.

"Мне кажется, что лучше ставить на "Русал", чем на холдинг En+, потому что у холдингов риск всегда выше, чем у компаний", — заключил Ткачук.