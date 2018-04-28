Руководители спецслужб отчитались о доходах за 2017 год

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Руководители Федеральной службы безопасности, Службы внешней разведки и Федеральной службы охраны отчитались о доходах за 2017 год. Соответствующие данные опубликованы на сайтах ведомств.

Так, директор ФСБ Александр Бортников задекларировал доход в 10,9 миллиона рублей. Это немногим меньше, чем в 2016 году, когда он заработал 11,4 миллиона рублей.

Доход супруги главы ФСБ за прошлый год составил 332,5 тысячи рублей.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин отчитался о 8,8 миллиона рублей — меньше, чем в 2016-м, по итогам которого он задекларировал 9,4 миллиона рублей.

Супруга Нарышкина при этом заработала 4,9 миллиона рублей.

Доход директора ФСО Дмитрия Кочнева составил 11,089 миллиона рублей. Это больше, чем в предыдущем году, — тогда Кочнев отчитался о 8,5 миллиона рублей.

Доход его супруги за 2017 год превысил 55 миллионов рублей.

Госслужащие обязаны ежегодно до 1 апреля подавать декларации о доходах. В них также необходимо указать данные об имуществе, которое находится в их собственности или в собственности супругов и несовершеннолетних детей.