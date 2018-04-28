РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Трамп и Меркель обсудили антироссийские санкции

Сюжет:
Расширение санкций США против России (314)
13:5028.04.2018
247275
© REUTERS / Brian SnyderПрезидент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Вашингтоне. 27 апреля 2018Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Вашингтоне. 27 апреля 2018
© REUTERS / Brian Snyder

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Германия и США оценили эффект, который оказали на Россию новые экономические санкции, заявила канцлер Ангела Меркель. Кроме того, она отметила сходство позиций Берлина и Вашингтона по отношению к политике Москвы.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью ведущему программы Вести в субботу Сергею Брилеву
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Медведев: Россия будет исходить из того, что санкции США сохранятся надолго
"Что касается противоречий, конфликта с Россией, в том числе роли России в Сирии, в целом существует единство с США", — сказала она на пресс-конференции после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Охлаждение и напряженность

Депутат Госдумы Сергей Железняк считает, что переговоры Меркель и Трампа оказались малорезультативными и продемонстрировали охлаждение и напряженность.

"Сдержанность Трампа с Меркель особенно очевидна на фоне пышного приема Макрона, который намерен, заручившись дружбой с Вашингтоном, подвинуть Германию с лидирующих позиций в Европе", — считает парламентарий.

По его мнению, Вашингтон не хочет платить за безопасность Европы.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью ведущему программы Вести в субботу Сергею Брилеву
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Медведев о санкциях: Россия прошла стресс-тест
Депутат отметил, что требование увеличить расходы на содержание НАТО для Германии может стать ценой, которую Берлин заплатит за интересы своего бизнеса, который несет убытки из-за антироссийских санкций США.

Железняк добавил, что Меркель пока не добилась заверения о том, что ввозные пошлины на европейскую продукцию будут пересмотрены.

"А значит, Германия и другие европейские страны, затронутые антироссийскими санкциями, продолжат из своего кармана оплачивать амбиции США", — пояснил он.

По словам депутата, антироссийской санкционной политикой США недовольна не только Германия, но именно Берлин несет самые большие убытки из-за ограничений.

Слова с подтекстом

Строительство газовой турбины на заводе Siemens в Берлине
© AFP 2018 / Michele Tantussi
Нужна ли уголовная ответственность за соблюдение американских санкций
Как считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, слова Меркель похожи на определенный политический маневр

По его мнению, не надо понимать слова Меркель буквально.

"Я бы уловил в этих словах такой подтекст: Меркель предлагает США сделать такой вывод, что санкции якобы оказали воздействие, что этот инструмент уже использован и надо от него отказываться", — заявил он в эфире радио Sputnik.

Эксперт считает, что смысл слов Меркель заключается в том, что Германия и США сделали то, что хотели — применили санкции, поэтому надо переходить к отношениям другого рода.

Санкции вредят Европе

В свою очередь, депутат Алексей Чепа отметил, что антироссийские санкции наносят ущерб экономике, прежде всего, европейских стран, а Вашингтон не несет больших убытков.

"В торговом балансе США торговля с Россией составляет всего лишь 0,75%, с европейскими странами, в том числе с Германией, — гораздо больше", — отметил парламентарий.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен
© AP Photo / Virginia Mayo
Расмуссен призвал Европу ужесточить санкции против России по примеру США
Отношение к санкциям у США и Европы тоже разное, добавил Чепа.

"Позиция Меркель понятна, в том числе зависимость от США тоже понятна, поэтому они последовательно проводят свою позицию по вопросу смягчения санкций", — заключил он.

Санкции Вашингтона

В начале апреля США ввели новые ограничения против России. В санкционный список попали ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании — в частности, Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.

Как заявили в американской администрации, эти меры не связаны с конкретными событиями, а стали ответом "на продолжающиеся и все более беззастенчивые тенденции поведения России по всему миру".

Введение санкций против России и ответные шаги
© Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги
Комментировать
Экономика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Юрий Смольянов
Бизнесменов Германии надобно еще чуть-чуть "придушить" и тогда они споют для Меркель заупокойную...
14:31
28.04.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена