Трамп и Меркель обсудили антироссийские санкции

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Германия и США оценили эффект, который оказали на Россию новые экономические санкции, заявила канцлер Ангела Меркель. Кроме того, она отметила сходство позиций Берлина и Вашингтона по отношению к политике Москвы.
Охлаждение и напряженность
Депутат Госдумы Сергей Железняк считает, что переговоры Меркель и Трампа оказались малорезультативными и продемонстрировали охлаждение и напряженность.
"Сдержанность Трампа с Меркель особенно очевидна на фоне пышного приема Макрона, который намерен, заручившись дружбой с Вашингтоном, подвинуть Германию с лидирующих позиций в Европе", — считает парламентарий.
По его мнению, Вашингтон не хочет платить за безопасность Европы.
Железняк добавил, что Меркель пока не добилась заверения о том, что ввозные пошлины на европейскую продукцию будут пересмотрены.
"А значит, Германия и другие европейские страны, затронутые антироссийскими санкциями, продолжат из своего кармана оплачивать амбиции США", — пояснил он.
По словам депутата, антироссийской санкционной политикой США недовольна не только Германия, но именно Берлин несет самые большие убытки из-за ограничений.
Слова с подтекстом
По его мнению, не надо понимать слова Меркель буквально.
"Я бы уловил в этих словах такой подтекст: Меркель предлагает США сделать такой вывод, что санкции якобы оказали воздействие, что этот инструмент уже использован и надо от него отказываться", — заявил он в эфире радио Sputnik.
Эксперт считает, что смысл слов Меркель заключается в том, что Германия и США сделали то, что хотели — применили санкции, поэтому надо переходить к отношениям другого рода.
Санкции вредят Европе
В свою очередь, депутат Алексей Чепа отметил, что антироссийские санкции наносят ущерб экономике, прежде всего, европейских стран, а Вашингтон не несет больших убытков.
"В торговом балансе США торговля с Россией составляет всего лишь 0,75%, с европейскими странами, в том числе с Германией, — гораздо больше", — отметил парламентарий.
"Позиция Меркель понятна, в том числе зависимость от США тоже понятна, поэтому они последовательно проводят свою позицию по вопросу смягчения санкций", — заключил он.
Санкции Вашингтона
В начале апреля США ввели новые ограничения против России. В санкционный список попали ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании — в частности, Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.
Как заявили в американской администрации, эти меры не связаны с конкретными событиями, а стали ответом "на продолжающиеся и все более беззастенчивые тенденции поведения России по всему миру".