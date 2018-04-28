Трамп и Меркель обсудили антироссийские санкции

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Вашингтоне. 27 апреля 2018

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Вашингтоне. 27 апреля 2018

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Германия и США оценили эффект, который оказали на Россию новые экономические санкции, заявила канцлер Ангела Меркель. Кроме того, она отметила сходство позиций Берлина и Вашингтона по отношению к политике Москвы.

Охлаждение и напряженность

"Что касается противоречий, конфликта с Россией, в том числе роли России в Сирии, в целом существует единство с США", — сказала она на пресс-конференции после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Депутат Госдумы Сергей Железняк считает, что переговоры Меркель и Трампа оказались малорезультативными и продемонстрировали охлаждение и напряженность.

"Сдержанность Трампа с Меркель особенно очевидна на фоне пышного приема Макрона, который намерен, заручившись дружбой с Вашингтоном, подвинуть Германию с лидирующих позиций в Европе", — считает парламентарий.

По его мнению, Вашингтон не хочет платить за безопасность Европы.

Депутат отметил, что требование увеличить расходы на содержание НАТО для Германии может стать ценой, которую Берлин заплатит за интересы своего бизнеса, который несет убытки из-за антироссийских санкций США.

Железняк добавил, что Меркель пока не добилась заверения о том, что ввозные пошлины на европейскую продукцию будут пересмотрены.

"А значит, Германия и другие европейские страны, затронутые антироссийскими санкциями, продолжат из своего кармана оплачивать амбиции США", — пояснил он.

По словам депутата, антироссийской санкционной политикой США недовольна не только Германия, но именно Берлин несет самые большие убытки из-за ограничений.

Слова с подтекстом

Как считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, слова Меркель похожи на определенный политический маневр

По его мнению, не надо понимать слова Меркель буквально.

"Я бы уловил в этих словах такой подтекст: Меркель предлагает США сделать такой вывод, что санкции якобы оказали воздействие, что этот инструмент уже использован и надо от него отказываться", — заявил он в эфире радио Sputnik.

Эксперт считает, что смысл слов Меркель заключается в том, что Германия и США сделали то, что хотели — применили санкции, поэтому надо переходить к отношениям другого рода.

Санкции вредят Европе

В свою очередь, депутат Алексей Чепа отметил, что антироссийские санкции наносят ущерб экономике, прежде всего, европейских стран, а Вашингтон не несет больших убытков.

"В торговом балансе США торговля с Россией составляет всего лишь 0,75%, с европейскими странами, в том числе с Германией, — гораздо больше", — отметил парламентарий.

Отношение к санкциям у США и Европы тоже разное, добавил Чепа.

"Позиция Меркель понятна, в том числе зависимость от США тоже понятна, поэтому они последовательно проводят свою позицию по вопросу смягчения санкций", — заключил он.

Санкции Вашингтона

В начале апреля США ввели новые ограничения против России. В санкционный список попали ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании — в частности, Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова", а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.

Как заявили в американской администрации, эти меры не связаны с конкретными событиями, а стали ответом "на продолжающиеся и все более беззастенчивые тенденции поведения России по всему миру".