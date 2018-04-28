Белоруссия поддержала идею создания единого поставщика молока в Россию

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Минск поддержал идею Москвы о создании единой компании, через которую будут осуществляться поставки молочной продукции из Белоруссии в Россию, заявил директор департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Минсельхоза РФ Анатолий Куценко.

В пятницу Минсельхоз РФ сообщил, что Россия и Белоруссия обсуждают создание единой компании-трейдера, которая будет осуществлять поставки белорусской молочной продукции, а также заниматься контролем за качеством и ценой продукции.

"Ситуацию с официальными поставками (молока — ред.) мы обсудили в рамках недавних переговоров Минсельхоза России с белорусскими коллегами, на долю которых приходится более 70% импорта сухого молока. Договорились о единых подходах к формированию общего рынка молока, в том числе к согласованию балансов поставок молока и молочных продуктов", — рассказал Куценко, слова которого приводит Минсельхоз РФ в субботу.

"Республика Беларусь также поддержала российскую инициативу по использованию одной компании, через которую будут осуществляться все поставки из Республики Беларусь и которая будет следить за количеством и качеством поставляемой продукции", — добавил он.

В свою очередь начальник главного управления внешнеэкономической деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Алексей Богданов заявил РИА Новости, что аграрные ведомства двух стран продолжат переговоры по вопросу создания единого поставщика белорусской сухой молочной продукции на российский рынок. По его словам, быстрого решения вопроса ожидать не стоит, поскольку функционирование такой структуры "не совсем укладывается в существующую законодательную базу", могут возникнуть вопросы со стороны антимонопольных органов.