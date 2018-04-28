Вопрос пенсионного возраста на пороге обсуждения, заявил Медведев

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Вопрос повышения пенсионного возраста на пороге обсуждения на законодательном уровне, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Как отметил Медведев, решение по этому поводу государству так или иначе придется принимать. "Но принимать, исходя из целой суммы факторов, принимать аккуратно, принимать так, чтобы не разбалансировать пенсионную систему, а с другой стороны, не создать отрицательных настроений среди людей", — сказал он.
Премьер напомнил, что прописанный в законе пенсионный возраст (у женщин — 55 лет, у мужчин — 60 лет) был установлен в 1940-х годах. При этом, по его словам, средняя продолжительность жизни в 1930-х составляла около 40 лет.
Пенсионная система, добавил глава правительства, работает, хотя она не идеальна.
"Несмотря на все треволнения, несмотря на ситуацию в экономике, несмотря на целый ряд неблагоприятных факторов, все пенсионные обязательства сохраняются, обеспечиваются и исполняются", заключил премьер.