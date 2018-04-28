Вопрос пенсионного возраста на пороге обсуждения, заявил Медведев

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Вопрос повышения пенсионного возраста на пороге обсуждения на законодательном уровне, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"Консультации, конечно, идут, и мы этого никогда не скрывали. И обсуждения идут уже не один год. Экспертиза уже достаточно серьезная проведена всех этих вопросов. Так что мы, в общем, на пороге того, чтобы начать это обсуждать уже на законодательном уровне", — сказал глава правительства в программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1"

Как отметил Медведев, решение по этому поводу государству так или иначе придется принимать. "Но принимать, исходя из целой суммы факторов, принимать аккуратно, принимать так, чтобы не разбалансировать пенсионную систему, а с другой стороны, не создать отрицательных настроений среди людей", — сказал он.

Премьер напомнил, что прописанный в законе пенсионный возраст (у женщин — 55 лет, у мужчин — 60 лет) был установлен в 1940-х годах. При этом, по его словам, средняя продолжительность жизни в 1930-х составляла около 40 лет.

Сейчас ситуация изменилась, сказал Медведев, "и это дает необходимые основания для того, чтобы к этому вопросу вернуться и принять те или иные решения". "Но еще раз подчеркиваю, они должны быть выверенными, они должны быть сделаны на базе консультаций с экспертным сообществом, они должны создавать достаточно комфортную атмосферу по их применению в будущем", — подчеркнул он.

Пенсионная система, добавил глава правительства, работает, хотя она не идеальна.

"Несмотря на все треволнения, несмотря на ситуацию в экономике, несмотря на целый ряд неблагоприятных факторов, все пенсионные обязательства сохраняются, обеспечиваются и исполняются", заключил премьер.