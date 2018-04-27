За 17 лет из России незаконно вывезли $430,7 миллиарда, сообщил сенатор

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Более 430 миллиардов долларов США было вывезено незаконно из России в период с 2000 года по 2017 год, согласно независимым оценкам, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"По независимым оценкам, с 2000 года по 2017 год из нашей страны было вывезено порядка 430,7 миллиарда долларов. Это гигантские финансовые средства, которые могли быть вложены в развитие отечественной экономики", — сказал сенатор.

По его словам, незаконный вывод капитала из России является одной из ключевых проблем, разрешение которых существенно повлияет на реализацию возможностей прорывного развития в различных секторах экономики.

Бондарев сообщил, что для совершенствования действующего законодательства и правоприменительной практики в области противодействия преступлениям экономической направленности комитет по обороне и безопасности Совфеда предлагает ряд мер. В их числе — формирование "новых правовых и организационных механизмом, направленных на своевременное выявление и пресечение мнимых, притворных сделок в сфере внешнеэкономической деятельности, на выявление и пресечение деятельности организаций, создаваемых в целях уклонения от уплаты налогов, незаконного выведения материальных средств из России".

Также комитет предлагает усовершенствовать систему организационного и информационного взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов, а также реформировать систему банковского надзора "в сфере фиксации и хранения значимой информации о деятельности кредитных организаций".