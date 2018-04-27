Россия сняла ограничения на ввоз томатов из Турции

АНКАРА, 27 апр — РИА Новости. Москва снимает ограничения по числу экспортеров томатов из Турции. Решение принято по итогам встречи министра сельского хозяйства России Александра Ткачева и министра экономики Турции Нихата Зейбекчи. Это следует из заявления турецкого Министерства экономики, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Запрет перестанет действовать с 1 мая, уточнили в Минсельхозе. Поставка томатов в Россию будет разрешена всем турецким предприятиям, соблюдающим фитосанитарные нормы, в рамках установленной Минсельхозом квоты в объеме 50 тысяч тонн.

До этого, 24 апреля, Россельхознадзор разрешил ввоз томатов в Россию еще пяти турецким предприятиям, увеличив их число до двадцати.

Кроме того, 3 мая Москву для консультаций посетит турецкая делегация. Планируется окончательно решить вопрос о включении России в список стран, имеющих право на экспорт говядины в Турцию.

Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецкими ВВС российского Су-24 в Сирии. С осени 2016 года ограничения последовательно снимались. Однако запрет на поставки томатов, одного из самых важных для Турции экспортируемых товаров, сохранялся до ноября 2017 года.