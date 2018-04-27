Россия сняла ограничения на ввоз томатов из Турции

АНКАРА, 27 апр — РИА Новости. Москва снимает ограничения по числу экспортеров томатов из Турции. Решение принято по итогам встречи министра сельского хозяйства России Александра Ткачева и министра экономики Турции Нихата Зейбекчи. Это следует из заявления турецкого Министерства экономики, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
До этого, 24 апреля, Россельхознадзор разрешил ввоз томатов в Россию еще пяти турецким предприятиям, увеличив их число до двадцати.
Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецкими ВВС российского Су-24 в Сирии. С осени 2016 года ограничения последовательно снимались. Однако запрет на поставки томатов, одного из самых важных для Турции экспортируемых товаров, сохранялся до ноября 2017 года.