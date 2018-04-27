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Экономика

Доллары возвращаются домой. Инвесторы спешат заработать на проблемах США

08:0027.04.2018
(обновлено: 08:01 27.04.2018)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкКотировки фондового и валютного рынков на экране в здании Московской биржиКотировки фондового и валютного рынков на экране в здании Московской биржи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 27 апреля — РИА Новости, Максим Рубченко. Курс доллара на Московской бирже без видимых причин вырос до двухнедельного максимума. Почему инвесторы бросились скупать американскую валюту и что будет с российским рублем в ближайшие месяцы — в материале РИА Новости.

Фигуры со знаками российского рубля и американского доллара. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Русские отказались от долларов: как это вышло

В четверг доллар впервые с 12 апреля превысил отметку в 63 рубля. Это стало неожиданностью для многих аналитиков, поскольку серьезных причин для ослабления российской валюты сейчас нет: новые американские санкции уже полностью отыграны рынком, а цены на нефть остаются высокими. К тому же идет неделя налоговых платежей, когда экспортеры продают валюту, чтобы выполнить обязательства перед бюджетом. Все это должно укреплять рубль, а не ослаблять. Что же произошло?

Куда убегают "зеленые"

Как ни странно, рубль ослабили проблемы американской экономики. В среду доходность по десятилетним гособлигациям США поднялась до 3,03% — максимум с июня 2011 года. По двухлетним облигациям доходность выросла до десятилетнего максимума.

Поэтому инвесторы во всем мире начали распродавать активы, чтобы купить доллары и вложить их в американские бумаги, сочетающие отсутствие рисков и невиданную за много лет доходность. В результате курсы практически всех валют развивающихся стран за сутки снизились к доллару на два-пять процентов.

"Ни одна из этих валют, кроме гонконгского доллара, не смогла противостоять росту доходности американских облигаций выше трехпроцентной отметки", — констатирует главный экономист ING Bank Дмитрий Полевой.

Завидовать Штатам в связи с этим явно не стоит — ведь рост доходности гособлигаций означает, что доверие инвесторов к экономике страны снижается и они готовы кредитовать ее только по более высоким ставкам. Американская экономика сегодня вызывает у инвесторов как минимум два серьезных повода для беспокойства.

Табло со знаком доллара
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Трамп убьет доллар, чтобы спасти Америку

Первый — это усиление инфляционных ожиданий. Экономическая статистика последних месяцев свидетельствует о повышении в США цен на бензин и другие энергоносители, что, в свою очередь, ведет к подорожанию практически всей розничной продукции, поскольку затраты на ее перевозку увеличиваются.

Второй, еще более тревожный фактор — рост дефицита американского бюджета. Согласно оценкам Управления конгресса по бюджету, в 2018 финансовом году этот показатель достигнет 804 миллиардов долларов. В 2017-м было 665 миллиардов.

В следующем году ожидается 981 миллиард, а в 2020-м — больше триллиона. Летом 2017-го Бюджетное управление конгресса прогнозировало, что о триллионе речь пойдет не раньше 2022 года. Однако новые данные показывают, что развернутая Трампом налоговая реформа заметно снизит бюджетные доходы и это приведет к увеличению дефицита на 1,9 триллиона долларов за ближайшие 11 лет.

© AP Photo / J. Scott Applewhite
© AP Photo / J. Scott Applewhite

По прогнозам аналитиков из Управления конгресса США по бюджету, к концу 2018-го доходность по американским госбумагам поднимется до 3,5% годовых. Это, с одной стороны, привлечет еще больше инвесторов со всего мира, но с другой — уже через десять лет только на уплату процентов по облигациям государству придется потратить свыше триллиона долларов.

Нефть важнее

Новая экономическая реальность, связанная с миграцией инвесторов в американский госдолг, не особо благоприятна для развивающихся рынков. Но и сильных потрясений не сулит. В частности, для рубля в краткосрочной перспективе более важными факторами останутся цена на нефть и внешнеполитические проблемы.

В ближайшие дни курс доллара сохранится на нынешнем уровне или даже слегка снизится. "До конца пятницы рубль может укрепиться к доллару из-за уплаты налога на прибыль в субботу — рабочую в этом году, — отмечает главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов. — Однако длинные праздники — фактор риска для российского рынка, многие инвесторы предпочтут уйти на выходные с долларами".

"Процесс поиска временного равновесия на валютном рынке, вероятно, еще не завершен, — говорит главный экономист ING Bank Дмитрий Полевой. — На каких уровнях произойдет стабилизация, пока сказать сложно, в том числе из-за неопределенности с ответом властей на американские санкции. В данный момент в качестве наиболее вероятного нам видится курс в 60-61 рубль за доллар, однако колебания возможны".

Нефтекачалки ОАО ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь в городе Когалым
© РИА Новости / Юрий Сомов
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Спасибо, дорогая нефть. Сто долларов за баррель уже не кажутся фантастикой

Глава Центра стратегических разработок, бывший министр финансов Алексей Кудрин уверен, что рубль в ближайшие два-три месяца не вернется к уровню начала апреля. По его словам, ослабление российской валюты связано с тем, что западные фонды произвели переоценку политических рисков в отношении инвестирования в Россию. "Эта переоценка не позволит рублю в ближайшие два-три месяца вернуться к предыдущим позициям", — заявил Кудрин в интервью НТВ, подчеркнув, что "цена на нефть защищает рубль, и пока она будет высокой, рубль не будет таким уж слабым".

Аналитики ожидают, что, по мере успокоения мировых рынков, цены на нефть в ближайшие дни вернутся в диапазон 75-77 долларов за баррель сорта Brent. Это существенно превышает заложенный в российский бюджет показатель в 43 доллара, гарантируя годовой профицит в несколько сотен миллиардов рублей.

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