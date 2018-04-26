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Экономика

Потери бизнеса от блокировки Telegram оценили в два миллиарда долларов

Сюжет:
Блокировка Telegram в России (122)
11:5026.04.2018
(обновлено: 12:40 26.04.2018)
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© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram. Архивное фотоЛоготип мессенджера Telegram. Архивное фото
© РИА Новости

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Компания-разработчик софта Flexbby (резидент "Сколково") оценила потери российских компаний из-за блокировки мессенджера Telegram в миллиард долларов, а общие потери бизнеса в России и за рубежом — в два миллиарда. Эта цифра предполагает худший сценарий — если пользователи начнут массово покидать Telegram, рассказал РИА Новости директор по развитию Flexbby Роман Чесов.

Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Роскомнадзор начал "предметный диалог" с Google по поводу Telegram

"Там убытки в два миллиарда долларов, по грубым оценкам. Есть два больших сегмента, которые могут пострадать. Первый сегмент – это облачные провайдеры, Amazon и Google. Если продлится блокировка, то пользователи этих сервисов будут уходить в каком-то объеме. Максимум — все уйдут", — сказал он.

Роскомнадзор с 16 апреля по решению Таганского суда Москвы начал блокировать Telegram после отказа мессенджера передать ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram для обхода блокировки использует хостинг Amazon и Google, то Роскомнадзор блокирует и IP-адреса этих компаний, из-за чего у многих сторонних ресурсов возникли проблемы с работой в России.

Чесов пояснил, что при оценке убытков российских компаний учитывалась капитализация провайдеров облачных сервисов и их доля на российском рынке. "Если оценка рынка Amazon 20 миллиардов долларов — мы взяли один процент, это примерно 200 миллионов долларов в годовом исчислении. У Google где-то 4,4 миллиарда долларов в виде облачных сервисов, которые приходятся на Россию", — сказал он.

Логотип мессенджера Telegram
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
Почему Telegram поиздевался над российской элитой

Всего, по подсчетам компании, из-за мер Роскомнадзора пострадали около 400 российских организаций, использующих Google и Amazon. У них отмечались сбои в работе хранилищ данных, бизнес-приложений, систем искусственного интеллекта, геолокаций, платежей, взаимодействия с банками, обслуживания клиентов.

Flexbby направила интернет-омбудсмену Дмитрию Мариничеву предложение создать оперативный штаб из представителей власти и бизнеса для решения проблем компаний, пострадавших от блокировок, но ответа пока не получила.

"Предложение было. То, что сейчас происходит, есть борьба между государством и Telegram, а страдают компании, которые вообще ни при чем. Мы написали Мариничеву. Ответа пока не было. Судя по всему, когда мы отправляли письмо, Google был заблокирован. Мы почтой этой пользуемся, и, судя по всему, не дошло ему еще сообщение", — отметил Чесов.

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Экономика
Комментарии
21 пользователь оставили 25 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
farscape1977
Ну так пусть предлагают Дурову компенсировать эти потери.
11:53
26.04.2018
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Владимир Белогорский
Любая организация, компания и т.п. ОБЯЗАНЫ в безусловном порядке соблюдать законодательство страны, в которой они работают. И это не подлежит обсуждению.
12:05
26.04.2018
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