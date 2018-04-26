"М.Видео" закрыла сделку по покупке "Эльдорадо"

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Крупнейший российский ритейлер бытовой техники и электроники "М.Видео" (входит в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева) закрыл сделку по покупке сети "Эльдорадо" (также входит в "Сафмар") за 45,5 миллиарда рублей, говорится в пресс-релизе "М.Видео".

"М.Видео" объявляет о закрытии сделки по покупке дочерней компанией ООО "М.Видео Менеджмент" 100% ООО "Эльдорадо"… Сумма сделки составила 45,5 миллиарда рублей, не включая кредитные обязательства ООО "Эльдорадо", — говорится в сообщении. В рамках реализации сделки "М.Видео Менеджмент" привлекла кредит от банка ВТБ и использовала собственные средства.

Условия сделки были одобрены на внеочередном собрании акционеров "М.Видео", которое состоялось 13 апреля. Миноритарии "М.Видео", не согласные со сделкой или не принимавшие участие в голосовании, имеют право предъявить собственные акции к выкупу по цене 401 рубль за бумагу.

Объединенный бизнес возглавит главный исполнительный директор "М.Видео" Энрике Фернандес, коммерческие закупки — коммерческий директор "М.Видео" Олег Муравьев, финансы — финансовый директор ритейлера Екатерина Соколова. При этом операционный розничный бизнес "М.Видео" возглавит директор по розничным продажам компании Стефен Льюис, а управляющим директором "Эльдорадо" назначен Сергей Ли.

Процесс юридического объединения "М.Видео" и "Эльдорадо" планируется завершить до конца первого квартала 2019 года. Объединенная компания создаст общие для двух брендов функции, в том числе — по коммерческим закупкам, логистическим операциям, IT и финансам. Каждый из брендов будет иметь отдельную команду, отвечающую за операционное управление, работу розницы и маркетинга.

Объединенная компания управляет 831 магазином в 200 крупнейших городах России. Ожидается, что совместная выручка компании к 2022 году превысит 450 миллиардов рублей, и группа станет одной из крупнейших публичных компаний в секторе. В свою очередь рентабельность по EBITDA может превысить 6%, что позволит объединенной компании войти в топ-3 публичных ритейлеров электроники по эффективности.