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Экономика

Сюрприз для Киева. Зачем "Газпрому" "Северный поток — 3"

08:0026.04.2018
(обновлено: 08:01 26.04.2018)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкПодготовка к прокладке труб газопровода по дну Балтийского моря в рамках реализации проекта Северный поток в порту Визби на острове ГотландПодготовка к прокладке труб газопровода по дну Балтийского моря в рамках реализации проекта Северный поток в порту Визби на острове Готланд
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости, Максим Рубченко. Для удовлетворения растущих потребностей Европы в российском газе компания "Газпром" готова проложить по дну Балтийского моря еще один трубопровод — "Северный поток — 3". Зачем он нужен и чем его строительство грозит Украине — в материале РИА Новости.

Трубы для газопровода Северный поток 2. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Эксперт рассказал, чем "Северный поток — 2" грозит украинским потребителям

Европа без газа

О том, что "Газпром" может построить новый трубопровод, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" заместитель председателя правления российской газовой корпорации Александр Медведев.

"Мы всегда говорили, что поставим Европе столько газа, сколько будет необходимо, — отметил он. — У нас есть запасы подтвержденные, у нас есть транспорт, мы строим новые транспортные маршруты. Если Европа заявит свои потребности, готова будет подписать необходимые контракты, то я не исключаю, что понадобятся еще новые газотранспортные проекты — "Северный поток — 3", например".

Учитывая острые политические дискуссии вокруг "Северного потока — 2", подобные разговоры кажутся как минимум преждевременными. Но уже очень скоро потребность в российском газе у европейцев сильно вырастет из-за падения собственной добычи.

По оценкам специалистов Оксфордского института энергетических исследований, к 2020 году добыча газа в ЕС снизится с 256 миллиардов до 212 миллиардов кубометров в год, а к 2030 году — до 146 миллиардов кубометров. Прежде всего это связано с сокращением производства на крупнейшем европейском газовом месторождении Гронинген в Нидерландах.

Открытое в 1959 году, это месторождение несколько десятилетий служило главным источником газа для Западной Европы. В 2005-м, когда чуть более половины исходных резервов Гронингена было исчерпано, правительство Нидерландов ограничило добычу на уровне 37,5 миллиарда кубометров в год.

Начало строительства трубопровода Северный поток
© AP Photo / Dmitry Lovetsky, file
Эксперт оценил возможность строительства "Северного потока-3"

После нескольких землетрясений, связанных как раз с откачкой газа, в 2015 году лимит снизили до 27 миллиардов кубометров, в 2016-м — до 24 миллиардов. В январе 2018-го произошло новое сильное землетрясение, из-за которого обрушилось несколько жилых домов.

Последовавшая за этим волна общественных протестов вынудила правительство Нидерландов сократить лимит еще вдвое — до 12 миллиардов кубометров — с формулировкой "так быстро, как только это возможно". В итоге добыча по сравнению с 2005 годом сократилась в три с лишним раза. Мало того: в марте премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что разработка месторождения Гронинген продолжится на минимальном уровне до 2022 года, а не позднее 2030-го полностью прекратится.

© РИА Новости / Тарас ЛитвиненкоПерейти в фотобанк
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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При этом спрос на газ в Европе в ближайшие пять лет будет увеличиваться из-за закрытия старых угольных ТЭС, АЭС в Германии и Франции, а также роста потребления промышленными предприятиями. В общем, строительство еще одного "Северного потока" может стать актуальным уже через три-четыре года.

Прощание с транзитом

О новом трубопроводе "Газпром" заговорил на фоне кризиса с транзитом голубого топлива через Украину. Действующий контракт на поставку и транзит между российским газовым концерном и "Нафтогазом Украины" истекает в 2019 году и, как подчеркнул Александр Медведев, не будет продлен "ни при каких условиях".

Компрессорная установка Креховского месторождения природного газа
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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Мнение: Украина готова взаимодействовать с Россией, но без хамства не может

Поскольку контракт нельзя прекратить в одностороннем порядке, 20 апреля "Газпром" направил в Стокгольмский арбитраж документы о его расторжении. В период судебных разбирательств, которые могут затянуться на полтора-два года, российской компании придется обеспечить 110 миллиардов кубометров транзита через Украину.

Но потом, по словам Александра Медведева, "Украина должна обосновать экономическую привлекательность транзита через свою территорию". И зампред правления "Газпрома" дал понять, что сделать это Киеву будет очень непросто. Во-первых, поставка газа в Европу с новых месторождений Ямала по "Северным потокам" гораздо выгоднее, чем через Украину, поскольку северный маршрут в полтора раза короче: 3,2 тысячи километров до Северной Германии вместо 4,7 тысячи километров до Южной Германии.

Во-вторых, газопроводы Украины нуждаются в радикальной и дорогостоящей модернизации. "К сожалению, украинская газотранспортная система была недоинвестирована на протяжении всего постсоветского периода, поэтому показатели ее функционирования — не по нашим, а по оценкам Европейской комиссии, не соответствуют европейским стандартам", — отметил Александр Медведев.

С этим полностью согласны независимые эксперты. В конце прошлого года Киев заказал международной аудиторской компании Mott MacDonald всестороннее обследование украинских газопроводов. В марте аудиторы опубликовали свои выводы: ГТС Украины страдает от "критического износа", который выражается "в сквозной коррозии металлических труб" и настолько устаревших газокомпрессорных станциях, что для них сегодня даже не выпускаются запчасти.

По оценке экспертов Mott MacDonald, только неотложные расходы не поддержание работы газопроводов требуют инвестиций в размере 4,8 миллиарда долларов. А для полной реконструкции необходимо потратить около девяти миллиардов. Для сравнения: строительство "Северного потока — 2" обойдется "Газпрому" в восемь миллиардов долларов.

Киев угрожает и жалуется

Если Украина предложит адекватные тарифы, учитывающие и плачевное техническое состояние газотранспортной системы, и длину маршрута транспортировки, и, как выразился Александр Медведев, "сдвиг нашего центра газодобычи на север", "Газпром" готов сохранить транзит газа после 2019 года в объеме десять-пятнадцать миллиардов кубометров в год.

Но Киеву этого мало. "Украина не пойдет на такие объемы, — заявил 11 апреля министр энергетики страны Игорь Насалик. — Для нашей страны это невыгодно! При таких обстоятельствах нам нужно будет еще вкладывать свои средства, чтобы прокачивать этот объем газа". По оценкам Киева, транзит российского газа выгоден Украине только при объемах более 40 миллиардов кубометров в год.

Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В "Нафтогазе" предрекли "масштабный конфликт" между Россией и Украиной

Добиться своего украинская сторона, как обычно, пытается шантажом и угрозами. Так, 13 апреля главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил, что если с Россией не будет достигнуто "приемлемое соглашение о сохранении объемов транспортировки топлива после 2019 года", Украина может повысить тарифы на транзит газа по своей территории уже в этом году. Витренко объяснил, что так "Нафтогаз" частично компенсирует потери от "обесценивания украинской газотранспортной системы" из-за прекращения российского транзита.

После новости о возможности строительства еще одного "Северного потока" Витренко в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что прекращение транзита российского газа повысит вероятность масштабного конфликта между Украиной и Россией. "Эту мысль мы доносим особенно европейским политикам, которые должны понять не только экономические последствия для Украины, а также геополитические последствия для всего мира", — подчеркнул он.

Чуть раньше депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко говорил на том же телеканале о необходимости "сохранить зависимость России от Киева в вопросах транзита газа". Как отметил Геращенко, чтобы предотвратить отказ России от транспортировки топлива через территорию Украины, Киев обратился к США с просьбой пригрозить Москве новыми санкциями.

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