Минсельхоз объяснил отказ от закупочных интервенций на рынке молока

ГОРКИ, 25 апр — РИА Новости. Минсельхоз не планирует проведение закупочных молочных интервенций в связи падением цен на молоко, заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев.

"Нет, не планируется. Мы считаем, что эта мера контрпродуктивна", — заявил Ткачев журналистам, отвечая на вопрос о возможности подобных действий.

Механизм закупочных интервенций на рынке молока и молочной продукции предусматривает организацию товарных интервенций через биржевые торги, а также обязательный обратный выкуп продукции. Минсельхоз РФ в марте отправил на согласование в Федеральную антимонопольную службу предложение по минимальным закупочным ценам на молоко и сливочное масло в текущем году.

Министерство предлагает установить предельные уровни минимальных цен из расчета в 24,1 тысячи рублей за тонну на сырое молоко, на молоко сухое, обезжиренное – 224 тысячи рублей за тонну, на молоко сухое, кроме обезжиренного — 296 тысяч рублей за тонну, на сливочное масло – 344 тысячи рублей за тонну.