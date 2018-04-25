Полтавченко рассказал о развитии транспортной инфраструктуры Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 апр — РИА Новости. Сумма заявленных внебюджетных инвестиций в транспортную инфраструктуру Санкт-Петербурга превышает в настоящее время 115 миллиардов рублей, сообщил губернатор города Георгий Полтавченко, выступая в Законодательном собрании с отчетом о результатах деятельности правительства и губернатора города за 2017 год.
Полтавченко также отметил, что город планирует реализовать проекты строительства Аэроэкспресса, создания линий скоростного трамвая.
"Мы со своей стороны вернемся к строительству Аэроэкспресса. Окончательно определена трасса, она соединит Пулково с Витебским вокзалом. Проект будет реализован на основе государственно-частного партнерства. Город завершил проектирование и уже объявляет конкурсы на заключение концессии по строительству веток скоростного трамвая по маршруту Петергоф – Кировский завод, Славянка – Шушары – Купчино, Колпино – метро Южная… Недавно правительство РФ поддержало проект создания пригородного сообщения между Петербургом и Сертолово", — сказал Полтавченко.
Губернатор напомнил, что в этом году в Петербурге будет введено пять новых станций метро. "Петербург еще никогда не тратил на развитие метро, как сейчас, — порядка 30 миллиардов рублей", — сказал он.
Кроме того, власти города подтвердили намерение ввести станцию метро "Кудрово" не позднее 2025 года, началась также работа над проектом планировки от станции "Казаковская" до станции "Сосновая поляна".