Минкомсвязь предложило порядок передачи биометрических данных в ФСБ и МВД

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Минкомсвязь РФ разработала проект постановления правительства, устанавливающий порядок предоставления оператором единой системы персональных и биометрических данных граждан по запросу МВД и ФСБ, соответствующий проект документа опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

В начале марта правительство РФ назначило "Ростелеком" оператором Единой биометрической системы. Оператор должен будет обеспечивать сбор, обработку и хранение биометрических персональных данных, а также проверку их соответствия первично сданным биометрическим образцам. Результаты проверки будут передаваться банкам для удаленной идентификации граждан при открытии счетов.

Согласно документу, оператор единой биометрической системы должен предоставлять такие сведения в МВД и ФСБ в целях обеспечения обороны страны, безопасности государства, а также охраны правопорядка и противодействия терроризму. Предполагаемый срок вступления данного распоряжения в силу — 30 июня 2018 года.

Президент РФ в конце декабря подписал закон, который позволяет с помощью биометрических персональных данных (изображение лица, голос) осуществлять удаленную идентификацию потенциальных клиентов банков.

Ввод биометрической системы в коммерческую эксплуатацию назначен на 1 июля 2018 года.