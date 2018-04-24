Биткоин подорожал до месячного максимума

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Цена самой популярной в мире криптовалюты биткоин (bitcoin) во вторник вечером поднялась до максимальной отметки с середины марта на фоне окончания налогового периода в США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 22.15 мск биткоин дорожал на 5,8% — до 9,398 тысячи долларов. На бирже OKEx криптовалюта увеличивалась в цене на 5,61% — до 9,386 тысячи долларов, на Binance — на 5,56%, до 9,391 тысячи долларов. При этом биткоин на всех основных площадках в ходе торгов вторника достигал 9,4 тысячи долларов, что является максимальным уровнем с середины марта.

Альтернативные криптовалюты также дорожают: Ethereum — на 10,63%, до 706,6 доллара, Ripple — на 6,9%, до 1,3 доллара, Bitcoin Cash — на 7%, до 1474,94 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 430,9 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 37% всего рынка криптовалют.

"Биткоин чувствует себя неплохо и демонстрирует самый сильный двухнедельный рост за последние четыре месяца, так что теорию о негативном влиянии налогового периода на котировки вполне можно считать подтвержденной", — прокомментировал положение РИА Новости аналитик eToro Михаил Мащенко.

В США 17 апреля закончился налоговый период, в течение которого криптовалютные трейдеры должны были уплатить налог на прибыль, полученную от транзакций и операций с виртуальными валютами. Таким образом, многие американские держатели биткоина продавали криптовалюту, чтобы оплатить налог.

Теперь, когда налоговый фактор больше не оказывает давление на курс биткоина, Мащенко прогнозирует дальнейший рост цены на криптовалюту. Аналитик считает, что котировки биткоина имеют все шансы в ближайшее время подняться до отметок в 9,5-10 тысяч долларов.