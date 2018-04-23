Цена на нефть марки Brent впервые с конца 2014 года достигла $75 за баррель

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Цена на нефть марки Brent впервые с 26 ноября 2014 года достигла 75 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22:14 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую смесь марки Brent выросла на 1,15 процента — до 74,91 доллара за баррель. Днем ее цена достигла отметки в 75 долларов за баррель, однако затем незначительно снизилась.

Стоимость июньских фьючерсов на марку WTI увеличивалась на 0,7 процента, до 68,88 доллара за баррель.

Энергоресурсы растут в цене на фоне новостей об обострении геополитической ситуации на Ближнем Востоке. Так, в понедельник СМИ сообщили, что глава Высшего политического совета Йемена и один из лидеров удерживающей власть в стране группировки "Ансар Алла" Салех ас-Саммад был убит во время воздушного налета ВВС Саудовской Аравии.

В начале этого месяца ас-Саммад объявил 2018-й год "баллистическим", намекая на продолжение ударов по территории Саудовской Аравии. Он заявлял, что ракеты будут запускать каждый день и Эр-Рияд не спасется от них, несмотря на развитую систему ПРО.

"Страх перед геополитическим риском и вероятность того, что поставки (нефти. — Прим. ред.) могут сократиться на этой неделе, вернули рынок к росту", — приводит агентство Market Watch мнение старшего аналитика Price Futures Group Фила Флинна (Phil Flynn).