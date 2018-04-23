Минтранс получил обращение от "Аэрофлота" о проблемах с визами в США

РОСТОВ, 23 апр — РИА Новости. Минтранс РФ получил обращение "Аэрофлота" о проблемах с получением экипажами виз в США, вместе с министерством иностранных дел пытается решить проблему, заявил журналистам министр транспорта Максим Соколов.

"Аэрофлот" в пятницу, 20 апреля, сообщил, что обратился в МИД и Минтранс РФ в связи с тем, что США перестали выдавать визы сотрудникам компании. Перевозчик уточнил, что, по его оценке, имеющихся виз достаточно, чтобы сохранить полеты в течение нескольких месяцев.

Отвечая на вопрос, оказывает ли Минтранс поддержку в решении вопроса с выдачей виз "Аэрофлоту", Соколов сказал: "Конечно, мы получили сигнал и соответствующее обращение от "Аэрофлота". Вместе с МИД взаимодействуем по решению поставленных проблем. По нашей информации, определенный запас прочности у "Аэрофлота" еще есть, но, конечно, мы сейчас мобилизуемся с нашими дипломатами для решения этого вопроса".