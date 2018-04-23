Автомобили ГАЗ будут собирать в Азербайджане

БАКУ, 23 апр — РИА Новости. Сборку коммерческих автомобилей ГАЗ будут осуществлять в Азербайджане, передает корреспондент РИА Новости.

ООО "Автомобильный завод ГАЗ" и ОАО "Азермаш" подписали в Баку меморандум о сотрудничестве.

На церемонии присутствовали министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и министр экономического развития России Максим Орешкин.

Автомобили будут собираться в Гаджигабульской промышленной зоне.

Горьковский автомобильный завод (входит в группу ГАЗ) — крупный производитель легковых машин, а также легких грузовых автомобилей, микроавтобусов и военной техники. Предприятие было основано в 1932 году в Нижнем Новгороде. Экспортирует продукцию в более чем тридцать стран, в основном в Восточную Европу и СНГ, а также в Юго-Восточную Азию, Южную Америку, на Ближний Восток и в Африку.