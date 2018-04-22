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Экономика

Россия отказалась участвовать в докапитализации Всемирного банка

10:2122.04.2018
(обновлено: 11:53 22.04.2018)
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© РИА Новости / Алексей АгарышевПерейти в фотобанкЗдание Всемирного банка в Вашингтоне. Архивное фотоЗдание Всемирного банка в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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ВАШИНГТОН, 22 апр — РИА Новости. Россия отказалась участвовать в докапитализации Всемирного банка (ВБ), поскольку не согласна с новыми принципами его кредитной политики, они могут привести к отказу от поддержки крупнейших и самых надежных заемщиков банка — Индии и Китая, заявил журналистам замминистра финансов Сергей Сторчак.

Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне. Архивное фото
© Flickr / Shiny Things
Члены Всемирного банка договорились о его докапитализации

Для Москвы это означает, что ее доля в капитале ВБ и, соответственно, количество голосов в совете директоров может сократиться. В то же время, как подчеркнул Сторчак, из-за текущей политики организация может утратить финансовую устойчивость. Высока вероятность, что через несколько лет группа снова будет просить средства у акционеров.

"Логика основного акционера (США. — Прим. ред.) очень простая: страна, которая держит международные резервы в казначейских бумагах США, уже не бедная, а вполне богатая и может фондироваться на рынках. И нечего ей идти занимать у него этот ресурс", — сказал Сторчак. Вместе с тем, замминистра напомнил, что проекты в беднейших странах трудно назвать прибыльными, а ВБ, как и любая другая кредитная организация, должен зарабатывать деньги.

Информационная панель биржи NASDAQ на первых этажах небоскрёба Конде-Наст-билдинг на Таймс-сквер в Нью-Йорке
© РИА Новости / Джина Мун
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"Он же должен каким-то образом по крайней мере себя содержать, плюс иметь ресурсы, чтобы субсидировать процентную ставку для совсем бедных, которые не могут и близко подойти к рынку. В этом глубокое противоречие, которое заложено в этой реформе", — подчеркнул он.

Кроме того, замминистра напомнил, что Всемирный банк отказался от финансирования проектов в России. "В этих условиях как мы можем агитировать руководство страны идти в парламент с бюджетом или с ратификацией, что мы присоединяемся к пополнению капитала?" — спрашивает Сторчак.

© Фото : Фотохост-агентство/ Роман ЯндолинПерейти в фотобанкСергей Сторчак
© Фото : Фотохост-агентство/ Роман Яндолин
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Сергей Сторчак

Эпохальное решение

В субботу глава Всемирного банка Джим Ен Ким, подводя итоги ежегодного собрания акционеров, заявил, что на встрече приняли исторические решения, которые позволят организации за несколько лет мобилизовать дополнительные ресурсы для своих программ.

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Планируется, что страны-акционеры до 2025 года перечислят группе Всемирного банка 13 миллиардов долларов, которые распределят между входящими организациями ВБ.

В частности, 4,5 миллиарда долларов направят в виде трансферта в Международную ассоциацию развития (МАР), которая помогает самым бедным странам, еще 5,5 миллиарда пойдут на докапитализацию Международной финансовой корпорации (МФК), обеспечивающей приток частных инвестиций на быстрорастущие рынки, а остальные три миллиарда планируют потратить на нужды самого банка.

Вместе с финансовыми инициативами акционеры приняли блок политических решений. В соответствии с ними ВБ сконцентрирует максимум ресурсов в беднейших странах Африки и Латинской Америки, а также в государствах, переживающих экономический кризис.

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© РИА Новости / Алексей Даничев
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"Здесь впрямую игнорируется факт, что Всемирный банк живет и зарабатывает за счет проектов, реализуемых в странах со средним уровнем доходов. И генерит банку прибыль Россия, Индия, Китай, а отнюдь не Буркина-Фасо и не какие-нибудь острова в Океании. Поэтому чем больше банк будет уходить в кредитование подобных стран — никто не говорит, что там не нужно работать, но должен быть баланс, — чем больше будет этот перекос, тем больше у банка будет проблем", — оценил новые решения Сторчак.

Генерация убытков

Директор департамента международных финансовых отношений Андрей Бокарев добавил, что Индия сейчас крупнейший заемщик Всемирного банка, она привлекает кредиты на два-четыре миллиарда долларов в год, а Китай — второй по величине заемщик с объемом ежегодных займов около двух миллиардов долларов.

Протестующий перед зданием Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP 2018 / Jewel Samad
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По его словам, решение о перераспределении средств в пользу бедных приняты по инициативе стран "большой семерки", которые выступают основными донорами для МАР. В то же время они пытаются уменьшить объем собственных обязательств в сфере помощи беднейшим странам за счет других акционеров.

"Если такая практика сохранится, то историческим решениям господина Кима грош цена, потому что через пять лет банк будет ровно в такой же ситуации и ничего принципиально не изменится. Но просто об этом никто сегодня не хочет говорить", — считает Сторчак.

Минфин США
© AFP 2018 / Mladen Antonov
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Отмечается, что новые решения требуют более существенных вливаний в беднейшие страны не только от МАР, но и от МФК, заточенного на коммерческие проекты.

"Вы можете себе представить, какой инвестиционный климат и состояние всех институтов в Сомали, в Ираке и где-то еще?! А предлагается закачать туда денег", — удивляется Бокарев, отмечая, что организация и так уже "прилично генерирует убытков на операциях в таких странах".

США платить не будут

Бокарев признал, что от принятых решений до того момента, когда в банк начнут поступать "живые деньги", пройдет еще немало времени: министрам предстоит провести инициативы через парламенты. Скорее всего, все участники внесут средства, но реформа может застрять в конгрессе США, как это бывало уже не раз.

Флаги США и Китая. архивное фото
© AFP 2018 / Wang Zhao
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Американцы уже заявили, что не заплатят ни копейки в капитал МФК. "Но при этом поставили условие, что они должны сохранить блокирующий пакет, который сейчас 20 процентов", — отметил он. Остальные поддержавшие реформу страны были вынуждены согласиться — поскольку в противном случае США заблокировали бы любое другое решение.

В результате после заявленной докапитализации доля США в МФК снизится, но блокирующий пакет будет снижен с 20 до 15 процентов, что позволит американцам по-прежнему диктовать остальным свою волю.

"Основной посыл действующей администрации (США. — Прим. ред.) — страны, получающие американскую помощь, как двустороннюю, так и многостороннюю, должны четко поддерживать политические решения США. Если этот принцип не соблюдается — зачем платить? Это всегда было, но подспудно, не афишировалось, а сейчас это выведено на уровень официальной линии поведения", — пояснил Бокарев.

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Экономика
Комментарии
11 пользователей оставили 11 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Cicicipi
Интересно. Но ещё более интересно, от чего бы не забрать свои деньги и не свалить из того никчёмного банка?
10:28
22.04.2018
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madam.kukushinskay
А что тут скажешь- кто платит-тот и заказывает музыку. А нам надо быть умнее и не лезть вперед со своими деньгами (тем более, что с ними у нас- не очень). Все равно хорошими не будем. А америкосы продавят любую свою "инициативу" через страны, чиновники которых прекрасно дербанят американскую "помощь".
10:31
22.04.2018
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