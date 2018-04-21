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Экономика

Участники ЯМЭФ подписали соглашения на 162 миллиардов рублей

Сюжет:
Ялтинский международный экономический форум - 2018 (43)
15:3821.04.2018
(обновлено: 16:05 21.04.2018)
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© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкСправа налево: Сергей Аксёнов, Андрей Назаров, Борис Титов, Алексей Пухов, Олег Камшилов, Светлана Лужецкая на Ялтинском международном экономическом форуме в КрымуСправа налево: Сергей Аксёнов, Андрей Назаров, Борис Титов, Алексей Пухов, Олег Камшилов, Светлана Лужецкая на Ялтинском международном экономическом форуме в Крыму
© РИА Новости / Александр Полегенько
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ЯЛТА, 21 апр — РИА Новости. Участники Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) по его итогам подписали 70 соглашений на сумму 162 миллиарда рублей, сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

Участники Ялтинского международного экономического форума в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Немецкий политик объяснил угрозы Киева в адрес ЯМЭФ завистью

"70 соглашений, меморандумов на общую сумму 162 миллиарда рублей", — сказал он.

Соглашения между предпринимателями (без участия органов власти) подписаны на сумму 42 миллиарда рублей, более 58 миллиардов — соглашения органов власти с частными компаниями для осуществления проектов, сказал Аксенов.

Отдельно выделены соглашения с представителями Сирии — их сумма составила 62 миллиарда рублей. "Мы подписали меморандум на 62 миллиарда с коллегами из САР. Часть этих проектов мы видим в ближайшем приближении", – отметил Аксенов.

"Форум не стоил государству, могу сказать, ни одной копейки. Бюджетных денег на проведение форума не было потрачено ни единой копейки", — добавил глава Крыма.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, фонд "ЯМЭФ" при поддержке администрации президента России. В этом году форум проходит с 19 по 21 апреля в Ялте.

Ялтинский международный экономический форум-2018
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкЯлтинский международный форум входит в четверку крупнейших экономических мероприятий, проводимых в России.Ялтинский международный форум входит в четверку крупнейших экономических мероприятий, проводимых в России.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Ялтинский международный форум входит в четверку крупнейших экономических мероприятий, проводимых в России.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкЗа четыре года работы форума число участников увеличилось в несколько раз. Так в 2018 году мероприятие посетили три тысячи человек из 71 страны.За четыре года работы форума число участников увеличилось в несколько раз. Так в 2018 году мероприятие посетили три тысячи человек из 71 страны.
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
За четыре года работы форума число участников увеличилось в несколько раз. Так в 2018 году мероприятие посетили три тысячи человек из 71 страны.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкГлавной темой ЯМЭФ-2018 стало "Будущее мира. Будущее России". Эксперты обсудили развитие цифровой экономики, международное сотрудничество, инвестиции и другие актуальные вопросы.Главной темой ЯМЭФ-2018 стало Будущее мира. Будущее России. Эксперты обсудили развитие цифровой экономики, международное сотрудничество, инвестиции и другие актуальные вопросы.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Главной темой ЯМЭФ-2018 стало "Будущее мира. Будущее России". Эксперты обсудили развитие цифровой экономики, международное сотрудничество, инвестиции и другие актуальные вопросы.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанк"Построен мост, новый терминал (аэропорта в Симферополе - прим.ред.), строятся дороги, восстанавливаются храмы и дворцы", - рассказала Наталья Поклонская об изменениях в жизни крымчан за четыре года.Построен мост, новый терминал (аэропорта в Симферополе - прим.ред.), строятся дороги, восстанавливаются храмы и дворцы, - Наталья Поклонская рассказала, как изменилась жизнь крымчан за четыре года.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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"Построен мост, новый терминал (аэропорта в Симферополе - прим.ред.), строятся дороги, восстанавливаются храмы и дворцы", - рассказала Наталья Поклонская об изменениях в жизни крымчан за четыре года.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкРанее киевские власти завели уголовные дела против европейских участников ЯМЭФ, которые приехали в Крым в обход украинского законодательства.
На фото: уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис ТитовРанее киевские власти завели уголовные дела против европейских участников ЯМЭФ, которые приехали в Крым в обход украинского законодательства. На фото: уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Ранее киевские власти завели уголовные дела против европейских участников ЯМЭФ, которые приехали в Крым в обход украинского законодательства.
На фото: уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкИностранные гости ЯМЭФ не боятся санкций со стороны Украины, заявили крымские власти и поблагодарили Киев за дополнительную "рекламу" форуму.Иностранные гости ЯМЭФ не боятся санкций со стороны Украины, заявили крымские власти и поблагодарили Киев за дополнительную рекламу форуму.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Иностранные гости ЯМЭФ не боятся санкций со стороны Украины, заявили крымские власти и поблагодарили Киев за дополнительную "рекламу" форуму.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкНемецкий политик Андреас Маурер в свою очередь объяснил угрозы в адрес форума завистью, отметив беспомощность украинского руководства.Немецкий политик Андреас Маурер в свою очередь объяснил угрозы в адрес форума завистью, отметив беспомощность украинского руководства.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Немецкий политик Андреас Маурер в свою очередь объяснил угрозы в адрес форума завистью, отметив беспомощность украинского руководства.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанк"Очень приятно, что форум становится центром притяжения бизнесменов, политиков, инвесторов, экономических аналитиков", — заявил полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Олег Белавенцев.Очень приятно, что форум становится центром притяжения бизнесменов, политиков, инвесторов, экономических аналитиков, - заявил полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Олег Белавенцев.
© РИА Новости / Александр Полегенько
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"Очень приятно, что форум становится центром притяжения бизнесменов, политиков, инвесторов, экономических аналитиков", — заявил полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Олег Белавенцев.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкНа фоне успехов ЯМЭФ украинские власти признали невозможность вернуть Крым. Ранее в 2017 году о готовности сделать это заявлял Петр Порошенко.На фоне успехов ЯМЭФ украинские власти признали невозможность вернуть Крым. Ранее в 2017 году о готовности сделать это заявлял Петр Порошенко.
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
На фоне успехов ЯМЭФ украинские власти признали невозможность вернуть Крым. Ранее в 2017 году о готовности сделать это заявлял Петр Порошенко.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкГлава Крыма отметил насыщенность форума, в рамках которого было организовано 40 панелей и сессий.Глава Крыма отметил насыщенность форума, в рамках которого было организовано 40 панелей и сессий.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Глава Крыма отметил насыщенность форума, в рамках которого было организовано 40 панелей и сессий.
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкВажной частью программы стало заседание Международной ассоциации "Друзья Крыма". Спустя год после создания организации ее филиалы работают в 30 странах мира.Важной частью программы стало заседание Международной ассоциации друзей Крыма. Спустя год после создания организации ее филиалы работают в 30 странах мира.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Важной частью программы стало заседание Международной ассоциации "Друзья Крыма". Спустя год после создания организации ее филиалы работают в 30 странах мира.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкСергей Аксенов также рассчитывает, что объем инвестиционных соглашений на ЯМЭФ-2018 превысит прошлогоднюю планку в 100 миллиардов рублей.Сергей Аксенов также рассчитывает, что объем инвестиционных соглашений на ЯМЭФ-2018 превысит прошлогоднюю планку в 100 миллиардов рублей.
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Сергей Аксенов также рассчитывает, что объем инвестиционных соглашений на ЯМЭФ-2018 превысит прошлогоднюю планку в 100 миллиардов рублей.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкЯМЭФ доказал полную бессмысленность политизации экономических отношений, заявил вице-премьер России Дмитрий Козак, приветствуя участников форума.ЯМЭФ доказал полную бессмысленность политизации экономических отношений, заявил вице-премьер России Дмитрий Козак, приветствуя участников форума.
© РИА Новости / Александр Полегенько
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ЯМЭФ доказал полную бессмысленность политизации экономических отношений, заявил вице-премьер России Дмитрий Козак, приветствуя участников форума.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкПеред официальной частью форума — 17-18 апреля, традиционно прошли молодежные дни. Прошедшие в это время литературные встречи и лекции можно было посмотреть онлайн с помощью мобильного приложения.Перед официальной частью форума - 17-18 апреля, традиционно прошли молодежные дни. Прошедшие в это время литературные встречи и лекции можно было посмотреть онлайн с помощью мобильного приложения.
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Перед официальной частью форума — 17-18 апреля, традиционно прошли молодежные дни. Прошедшие в это время литературные встречи и лекции можно было посмотреть онлайн с помощью мобильного приложения.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкЭксперты в ходе ЯМЭФ отметили очень высокий инвестиционный потенциал Крыма. А Сергей Аксенов назвал приоритетные для региона проекты — по переработке сельхозпродукции, промышленному производству стройматериалов и рекреационному комплексу.Эксперты в ходе ЯМЭФ отметили очень высокий инвестиционный потенциал Крыма. А Сергей Аксенов назвал приоритетные для региона проекты - по переработке сельхозпродукции, промышленному производству стройматериалов и рекреационному комплексу.
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Эксперты в ходе ЯМЭФ отметили очень высокий инвестиционный потенциал Крыма. А Сергей Аксенов назвал приоритетные для региона проекты — по переработке сельхозпродукции, промышленному производству стройматериалов и рекреационному комплексу.
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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
lyuda.terenteva.55
Замечательно. Можно только поздравить.
16:02
21.04.2018
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