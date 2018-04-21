Компания из ФРГ инвестирует в центр экологического строительства в Крыму

ЯЛТА, 21 апр — РИА Новости, Виктор Лященко. Крупная немецкая компания готова вложить миллион евро в реализацию в Крыму пилотного проекта по созданию центра экологического строительства, сообщил в ходе Ялтинского международного экономического форума глава фракции партии "Левые" в парламенте города Квакенбрюк Андреас Маурер.

По его словам, первая инвестиционная сумма составит один миллион евро.

"Есть конкретный проект. Предприниматели приехали в Крым с конкретным проектом финансирования и готовы вложить миллион евро в создание пилотного проекта – центра экологического строительства. Этот центр также может стать местом встречи немецкой и российской молодежи, а также представительством народной дипломатии. За этим проектом стоит очень большая компания, которая хочет этот экологически чистый дом построить и оценить перспективы дальнейшего развития", — сказал РИА Новости Маурер.

По его словам, инвесторы обсудят с городскими властями Ялты вопрос выделения под строительство земельного участка.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, фонд "ЯМЭФ" при поддержке администрации президента России. В этом году форум проходит с 19 по 21 апреля в Ялте.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>