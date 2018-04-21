Делегация из КНДР приедет на ВЭФ-2018 во Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 21 апр — РИА Новости. Делегация КНДР примет участие в четвертом Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, сообщает администрация края по итогам встречи замминистра экономических дел КНДР Ли Гван Гына и врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко.

"Замминистра внешнеэкономических дел КНДР также рассказал о планах открытия в Приморском крае Корейского торгового дома, "пригодного как для открытия выставки корейских товаров, так и осуществления торговых расчетов". Ли Гван Гын отметил, что "заложить фундамент" этой работы и провести выставку товаров производства Северной Кореи планируется в рамках четвертого Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке в сентябре. Делегация КНДР примет участие в работе ВЭФ–2018", — говорится в сообщении.

Глава Приморья приветствовал намерения северокорейской стороны и подтвердил готовность развивать торговое и экономическое сотрудничество с КНДР, культурные и туристские обмены, добавили в администрации.

ВЭФ пройдет 11-13 сентября во Владивостоке. На ВЭФ-2017 также присутствовала делегация из КНДР.