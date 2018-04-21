Без результата: "Газпром" завершил переговоры с "Нафтогазом"

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. "Газпром" направил в Стокгольмский арбитраж документы на расторжение контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа.

В российском концерне сообщили, что переговоры на этот счет к результату не привели. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что российская компания готова вести переговоры с "Нафтогазом" о транзите газа после 2019 года. Однако для этого Украина должна обосновать экономическую целесообразность транзита через свою территорию, отметил он.

Ответ "Нафтогаза"

Обращение "Газпрома" в Стокгольмский арбитраж не избавляет компанию от обязательств по выплате Украине по решению суда 2,56 миллиарда долларов, заявили в пресс-службе "Нафтогаза".

В сообщении отмечается, что контракты действуют и заканчиваются в 2019 году. При этом возможности прекращения действия в одностороннем порядке не предусмотрено, добавили в "Нафтогазе".

Серьезность намерений

Действия "Газпрома" направлены на достижение компромисса по объемам поставок газа, которые будут проходить транзитом через Украину и в ее обход, считает адвокат по международным делам "Скрябин и партнеры" Денис Скрябин.

"Путем подачи этого заявления, как представляется, "Газпром" пытается усадить за стол переговоров все заинтересованные стороны и таким образом показывает серьезность своих намерений", — заявил юрист в эфире радио Sputnik.

Одновременно с этим российская компания, считает Скрябин, показывает, что считает украинское транзитное направление слабым вариантом, так как "Нафтогаз" в глазах "Газпрома" выглядит недобросовестным контрагентом.

Газовый спор

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" касательно контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. Российская сторона заявляла, что эти решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он, с одной стороны, обжалует их, а с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд.

"Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов, в конце марта компании провели переговоры по этому вопросу и планировали провести их следующий раунд в апреле.

Кроме того, Антимонопольный комитет Украины в 2015 году выписал "Газпрому" штраф за "злоупотребление монопольным положением" на рынке транзита газа в 2009-2015 годах в размере 3,3 миллиарда долларов.

Российская сторона пыталась оспорить решение, но в 2016 году украинский суд принял решение о принудительном взыскании этих средств, а также пени на такую же сумму за просрочку выплаты, то есть около 6,6 миллиарда долларов.