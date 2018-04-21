Стратегический актив: зачем государства скупают золото и вывозят его из США

МОСКВА, 21 апреля — РИА Новости, Наталья Дембинская. Международные резервы России выросли до 462,4 миллиарда рублей. Значительная доля приходится на золото — сейчас это рекордные 18%. В последнее время золотые запасы активно наращивают многие государства. Эксперты считают, что это неспроста. Мир стоит на пороге глобальной экономической катастрофы, а золото — фактически единственный по-настоящему надежный финансовый инструмент. Что свидетельствует о грядущем крахе, кто сколько успел накопить и почему Турция и другие страны вывозят слитки из США — в материале РИА Новости.

Сложились все условия

Предпосылки к тому, что уже в близком будущем с мировой экономикой что-то случится, определенно есть: неконтролируемая денежная эмиссия, торговые войны, рост процентных ставок, снижение объемов розничной торговли… Плюс геополитическая напряженность, в некоторых регионах зашкаливающая — чему свидетельством недавние ракетные удары по Сирии.

Экономисты отмечают: осознавая возможный скорый апокалипсис, крупные банки и правительства готовятся заранее — копят "реальные деньги" перед кризисом.

Главная проблема в том, что печатают слишком много денег, не обеспеченных золотом, и вряд ли это изменится, указывает Кит Ньюмейер, председатель совета директоров First Mining Gold.

"Вступаем мы в инфляционную или же деинфляционную эпоху — золоту все равно. Инвестиции в него оправдаются при любом сценарии", — подчеркивает он.

Золото резко подскочит в цене

Непрерывная работа печатного станка, все больше угрожая стабильности мировой экономики, разгонит и цены на золото. Впрочем, скажутся не только монетарные факторы, но и проблемы с поставками.

По прогнозам Goldman Sachs, в ближайшие годы объемы мировой добычи золота начнут снижаться, а по подсчетам Goldcorp, одной из крупнейших золотодобывающих компаний, к 2022 году производство опустится на уровень начала XXI века. Геологическая служба США полагает, что при сохранении темпов добычи на нынешних уровнях запасы золота в недрах Земли исчерпаются уже к 2034 году.

Среднегодовая цена тройской унции в 2017-м — 1257,53 доллара. "В прошлом году золото в стоимостном выражении выросло на восемь процентов, а в позапрошлом — на семь. Никакие казначейские бумаги не дадут такую доходность", — отмечает Алексей Вязовский, вице-президент Золотого монетного дома.

И, как считают аналитики, в ближайшее время совокупность всех факторов вызовет поистине взрывной рост цен на желтый металл — до двух тысяч или даже трех тысяч долларов за унцию.

Сейчас порядка 30% всех резервов развитые страны хранят именно в золоте.

Больше всех драгоценного металла у США — восемь тысяч тонн, у Германии три тысячи тонн, у Италии и Франции — по две с половиной тысячи тонн.

Россия переместилась на пятое место, впервые обогнав Китай: у ЦБ 1860 тонн золота рыночной стоимостью около 80 миллиардов долларов.

Ставка делается на дальнейшее наращивание запаса. Практически все золото, добываемое в России, сегодня скупает Центральный банк. В 2017 году регулятор приобрел 223 тонны при уровне добычи в 253,9 тонны и общем объеме производства, включая вторичную переработку, в 306,9 тонны.

Кроме того, покупка монетарного золота — а Россия приобретает его исключительно на внутреннем рынке — это мера поддержки золотодобывающей отрасли, которая производит порядка 300 тонн драгметалла в год.

Как оно поможет

С точки зрения развития финансовой системы альтернативы золоту нет. Его накопление — это и защита от валютных рисков, и страховка от санкций, и, разумеется, возможность заработать. Как отметил регулятор, результатом роста российских международных резервов стало совокупное положительное влияние переоценки операций по счетам Минфина России и монетизации золота.

Любая валюта, будь то доллары или евро, достаточно сильно обременена долгами, а долги в перспективе могут закончиться списанием. В случае краха долларовой системы золото однозначно сохранит свою ценность.

"Я уверен, что глобальная перезагрузка случится тогда, когда правительствам мира нужно будет избавиться от своих долгов и они привяжут все к цене золота. Вот почему страны вроде России и Китая накапливают золото — они знают, что может произойти через несколько лет", — отмечает Ньюмейер.

Мировые ЦБ забирают золото из США

Активно скупает золото на мировом рынке и Турция. По данным Всемирного совета по золоту, в прошлом году турецкий ЦБ приобрел 187 тонн драгметалла, став вторым крупнейшим суверенным покупателем в мире после России.

Как и другие страны, не все свое золото Турция держала при себе — часть, золотые слитки весом 28,7 тонны, отдала на хранение в ФРС.

Теперь Анкара все вывезла, частично разместив в хранилищах на территории страны, частично доверив Банку международных расчетов в Швейцарии и Центробанку Англии.

Золото из США вывез и немецкий Бундесбанк. Программу частичной репатриации золотого запаса, который находился на хранении в ФРС с окончания Второй мировой войны, Берлин запустил в 2012 году. И в итоге вернул на родину 300 тонн золотых слитков — их поместили в хранилище Бундесбанка во Франкфурте-на-Майне. Порядка 100 тонн золота из США репатриировали и Нидерланды.

Аналитики констатируют: отток золота из ФРС, начавшийся в 2014 году, продолжается практически без перерыва. Причины очевидны: рост ставок Федеральной резервной системы, давление на евро и другие валюты, оказываемое США, усиление геополитических рисков. Мир стремится уменьшить свою зависимость от доллара.

"Золото — это рынок с годовым оборотом больше восьми триллионов долларов. Это актив, который всегда можно быстро и ликвидно продать. И это актив, который вы контролируете. Если ваши слитки лежат на улице Правды — никакая Америка вам не указ", — резюмирует Вязовский.