Аксаков рассказал о возможностях инвестиционной платформы в Крыму

ЯЛТА, 20 апр — РИА Новости. Инвестиционная платформа в Крыму по привлечению средств через размещение токенов поможет предпринимателям привлекать средства из России и других стран, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Потенциал у нас очень высокий. Но я бы не говорил о криптобирже, я говорил об инвестиционной платформе, как это записано в проекте закона. Считаю, что было бы правильным зарегистрировать в Крыму одну из таких инвестиционных платформ, чтобы предприниматели Крыма, используя процедуру ICO (публичное размещение токенов — ред.), могли бы привлекать средства не только из России и Крыма, но и из-за рубежа для реализации своих проектов", — заявил он, выступая на пленарном заседании Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

Аксаков также заявил, что поддерживает Российскую ассоциацию криптовалют и блокчейна (РАКИБ), которая предложила правительству Крыма организовать этот процесс.

"При этом вы должны иметь ввиду, что криптовалюты, в ближайшее время по крайней мере, не будут допускаться до покупки токенов, которые выпускаются для реализации проектов. Криптовалюты — это следующий шаг, это полномочия ЦБ. Когда Центробанк убедится, что эта валюта рабочая, что она не создаст проблем нашей платежной системе, тогда примет решение. На первом этапе так называемые фиатные средства для финансирования соответствующих проектов", — добавил глава комитета Госдумы.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, фонд "ЯМЭФ" при поддержке администрации президента России. В этом году форум проходит с 19 по 21 апреля.

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