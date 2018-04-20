Володин назвал неэффективной работу Минздрава по импортозамещению лекарств

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Минздрав не выполнил эффективно работу по импортозамещению лекарства на рынке России, 68% рынка представляет собой импорт, при этом компании США получают чистую прибыль в размере примерно 50 миллиардов рублей в год, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

"Мы говорили о необходимости обеспечения качественными лекарствами наших граждан, привели примеры ряда министерств, которые обеспечили импортозамещение, в частности, в оборонной сфере, практически до 100%. Что касается Минздрава, то считаем, что эта работа не была эффективно выполнена. У нас 68% рынка лекарственных препаратов — импорт. Компании из США получают чистой прибыли порядка 50 миллиардов рублей в год на российском фармацевтическом рынке", — сказал Володин журналистам в пятницу.

Спикер Госдумы подчеркнул, что считает необходимым после назначения министра здравоохранения обязательно обсудить этот вопрос в Госдуме и взять эту тему на постоянный контроль, "а также обозначить ее при согласовании кандидатуры будущего премьера".

"Нужно сделать все, чтобы привлечь на российский рынок лучшие фармацевтические компании стран, которые не поддержали санкции против РФ. Нельзя допустить, чтобы наши граждане стали заложниками позиции американских властей в этом вопросе. Считаем, что Минздрав ответственен за эту сферу", — заключил он.