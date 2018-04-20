В российских самолетах появятся стоячие места, сообщил источник

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" планирует заказать для новых воздушных судов "стоячие" кресла при условии их сертификации и безопасности, сообщил РИА Новости источник в перевозчике.

В лоукостере комментировать планы по перекомпоновке салона не стали, но уточнил, что рассматривают разные варианты и предложения, которые могут повысить эффективность и увеличить количество дешевых билетов".

Парк "Победы" на данный момент состоит из 18 Boeing 737-800, к концу 2019 года перевозчик планирует расширить флот до 30 судов.

"Уплотнить рассадку"

На этой неделе газета The Telegraph сообщила, что итальянская фирма Aviointeriors разработала прототип стоячих мест для самолетов.

Ряд "сидений" планируется закрепить вертикальными стойками, на уровне бедер будет расположена мягкая обивка, которая позволит пассажиру не испытывать дискомфорт. Стоячие места также оснастят двумя подлокотниками. Сидеть на таком "кресле" невозможно — только облокотиться на него.

It’s baaaaaack! The AvioInteriors Skyrider saddle seat is returning to #AIX18 after its controversial reception. Will the fact that 28” is normal on low-cost carriers mean that a 23” squat for a (very) short flight seems more #PaxEx palatable? #avgeek pic.twitter.com/zLylr91NiT — John Walton (@thatjohn) 10 апреля 2018 г.

​По словам производителей, новые "кресла" позволят "уплотнить рассадку": они в два раза легче стандартных сидений и позволяют увеличить пассажировместимость самолета на 20%.