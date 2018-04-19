Курс евро снизился до 75 рублей

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В четверг в начале торгов курс евро опустился до 75 рублей впервые с 10 апреля, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:04 мск евро снижался на 20 копеек — до 75,08 рубля (ранее падал до 75 рублей), доллар — на 22 копейки, до 60,63 рубля.

При этом на старте торгов доллар и евро незначительно росли к рублю — на две и три копейки соответственно.

Июньский фьючерс на нефть марки Brent также подрос в цене на 0,67% — до 73,97 доллара за баррель.