Курс евро снизился до 75 рублей

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В четверг в начале торгов курс евро опустился до 75 рублей впервые с 10 апреля, свидетельствуют данные Московской биржи.
При этом на старте торгов доллар и евро незначительно росли к рублю — на две и три копейки соответственно.
Июньский фьючерс на нефть марки Brent также подрос в цене на 0,67% — до 73,97 доллара за баррель.
Рубль укреплялся и накануне. Эксперты связывали это со снижением угрозы введения новых санкций против России.
В понедельник издание Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что Дональд Трамп решил приостановить введение новых ограничительных мер против Москвы, которые в воскресенье анонсировала постпред США в ООН Никки Хейли.
Многие эксперты сходятся во мнении, что атака носила предупредительный характер и это говорит о нежелании Запада усугублять противостояние на Ближнем Востоке. Возможно, в сочетании с отсрочкой введения новых санкций это позволяет рынку корректироваться в пользу российской валюты.