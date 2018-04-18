Ямал решает вопрос о введении в регионе инвестиционного налогового вычета

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апр — РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) решает вопрос о введении в регионе новой меры поддержки крупных проектов — инвестиционного налогового вычета, сообщает правительство округа.
Об этой новации рассказал заместитель главы округа Дмитрий Артюхов на заседании правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, которое в среду в Салехарде провел губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин.
"Пилотным проектом выступит обустройство нефтяных оторочек месторождений с падающей добычей. Таким образом мы планируем дать второе дыхание старым месторождениям и содействовать добыче трудноизвлекаемых запасов", — приводятся в сообщении слова заместителя губернатора.
Он, в частности, отметил основные макроэкономические показатели региона: так, 71% инвестиций в Арктической зоне РФ вкладывается в проекты на территории Ямала; общий объем инвестиций второй год держится на уровне свыше триллиона рублей. Заместитель губернатора подчеркнул, что одним из важных подтверждений успешного развития региона является первое место по динамике роста промышленного производства в УрФО.
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