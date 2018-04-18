Суд на Украине отказал Минюсту во взыскании с "дочки" "Роснефти" $26,8 млн

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости. Хозяйственный суд Луганской области отказал министерству юстиции Украины во взыскании с украинской дочерней структуры "Роснефти" — "Линик" (Лисичанский нефтеперерабатывающий завод) — 26,8 миллиона долларов в порядке регресса по проигранному в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) иску компании "Агрокомплекс", заявила председательствующая судья Татьяна Косенко.

"В удовлетворении иска министерства юстиции к частному акционерному обществу "Лисичанская нефтяная инвестиционная компания" о взыскании 705 миллионов 633 тысяч гривен отказать полностью", — заявила Косенко.

Судья огласила лишь резолютивную часть решения.

"Агрокомплекс" в 1990-х годах заключил договоры с Лисичанским НПЗ на переработку нефти, однако предприятие своих обязательств не выполнило. "Агрокомплекс" после длительных и безуспешных попыток взыскать долг в украинских судах обратился в ЕСПЧ, который в 2011 году постановил выплатить компании 27 миллионов евро. Киев исполнил это решение, а затем минюст Украины подал иск о взыскании с "Линика" 26,8 миллиона долларов в порядке регресса, чтобы компенсировать выплаты государства.

"Роснефть" получила Лисичанский НПЗ вместе с другими украинскими активами ТНК-ВР. Предприятие было остановлено ТНК-ВР еще весной 2012 года из-за убыточности нефтепереработки.