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Экономика

Глава SWIFT заявил об отсутствии планов отключать Россию из-за санкций

16:1918.04.2018
(обновлено: 17:00 18.04.2018)
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© AFP 2018 / Belga/ Jacques Collet Штаб-квартира SWIFT в Брюсселе, Бельгия Архивное фотоШтаб-квартира SWIFT в Брюсселе, Бельгия Архивное фото
© AFP 2018 / Belga/ Jacques Collet

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Международная система передачи финансовых сообщений SWIFT не будет отключать Россию из-за санкций, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

Кремлевская набережная и Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Эксперты назвали санкции против госдолга России наибольшей угрозой от США

По данным издания, гендиректор SWIFT Готфрид Лайбрандт, выступая на собрании Российской национальной ассоциации СВИФТ (Россвифт), пообещал, что Россия не будет отключена от системы из-за санкций.

РИА Новости направило запрос в SWIFT.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 10,8 тысячи крупнейших организаций в более чем 200 странах. Сама система в октябре 2014 года заявляла, что испытывает давление со стороны ряда государств, настаивающих на ее присоединении к санкциям против РФ, однако не намерена поддаваться.

СМИ во вторник сообщали, что российские власти готовятся к тому, что в результате введения новых санкций США Россию могут отключить от SWIFT. Глава Сбербанка Герман Греф в свою очередь выражал надежду, что геополитическая ситуация в мире не приведет к такому сценарию.

Антироссийские санкции и международная торговля
© РИА Новости, Инфографика
Санкции против России и международная торговля
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Экономика
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Леонид .
Слышали...Мы уже пообещали титан не отбирать у Боинга...
17:10
18.04.2018
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Владимир Белогорский
Как у нас говорят: "обещал - ещё не значит женился"...
Разве в нашей власти ещё остался кто-либо, верящий западникам? Или есть жажда поиска приключений?
17:04
18.04.2018
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berserker79
Значит, точно отключат!
16:59
18.04.2018
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elena.zalyais
Отключить надо всеобщее зло на этой планете - Америку. Причем насовсем без всякого права вернутся в цивилизованное общество.
16:53
18.04.2018
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