Автомобиль проекта "Кортеж" готов к инаугурации президента, заявил Мантуров

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Автомобиль проекта "Кортеж" будет технически готов участвовать в инаугурации президента, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Проект "Кортеж" предполагает создание семейства автомобилей — лимузин, седан и минивэн — на единой модульной платформе для первых лиц государства. Мантуров ранее сообщал, что российский автомобиль для VIP-чиновников создадут к инаугурации после выборов президента в 2018 году. Инаугурация пройдет 7 мая.

"Мы точно будем готовы к началу мая полностью технически обеспечить такую возможность", — сказал Мантуров в интервью телеканалу "Россия 24".

"Я могу сказать, что мы точно обеспечиваем в срок, который был согласован с ФСО в части поставки тех комплектов автомобилей, которые были заранее согласованы. Что касается, непосредственно момента, когда наш президент поедет на этом автомобиле — здесь зависит не от нас принятие соответствующего решения", — отметил глава Минпромторга.

Ответственным исполнителем проекта "Кортеж" является ФГУП "Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ". Производственным партнером проекта выступает компания Sollers. Инвестиции бюджета в проект составляют 12,4 миллиарда рублей.