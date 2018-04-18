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Экономика

Громыко о санкциях: Россия не встала на колени, она "завязывает шнурки"

15:3818.04.2018
(обновлено: 15:44 18.04.2018)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкУборка пшеницы. Архивное фотоУборка пшеницы. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ПЕКИН, 18 апр – РИА Новости. Санкции США и ЕС не поставили Россию на колени, на самом деле "мы наклонились, чтобы потуже завязать шнурки", заявил заместитель министра сельского хозяйства Евгений Громыко.

Дмитрий Медведев выступает в Государственной Думе РФ. 11 апреля 2018
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Он принял участие во встрече российской делегации с китайскими предпринимателями, которая прошла в Пекине. В ходе дискуссии о сложностях на мировой арене в связи с торговым противостоянием Китая и США, а также санкционным России и Запада замминистра ответил на вопрос о том, есть ли положительный момент для российской экономики от западных санкций, стали ли они стимулом развития сельского хозяйства в РФ.

"Вопрос довольно сложный, сельское хозяйство — это только одно из направлений экономики, а не вся экономика российского правительства, и что для крестьян хорошо, то, возможно, для алюминиевой отрасли не так благоприятно. Мы, например, воспряли духом, и, если американцам и европейцам показалось, что мы упали на колени, то на самом деле мы наклонились, чтобы потуже завязать шнурки на кроссовках и рвануть вперед с новой скоростью", — заявил замглавы Минсельхоза.

Уборка пшеницы в Краснодарском крае. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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"С 2014 года программа импортозамещения составила 22 миллиарда долларов, это тоже можно назвать новым экспортом, но это скрытый был наш потенциал, на эту сумму упало приобретение импортной продукции", — продолжил он, отметив также, что ниши в сельском хозяйстве, освободившиеся вследствие введенного РФ в ответ на санкции продовольственного эмбарго, быстро заполняются.

"Я считаю, что, по большому счету, санкции точно сделали одно полезное дело: мы сами бы еще долго шли, не понимали или не признавали, но санкции резко оголили наши слабые места, мы увидели то, где мы хромаем или упали ниже допустимого уровня. И именно на эти сферы сейчас направлены и приоритетные инвестиции, и приоритетные меры поддержки, стали приоритетными именно эти слабые места в сельскохозяйственном производстве", — добавил Громыко.

Схожие проблемы и интересы есть также у Китая и российских партнеров по ЕАЭС, поэтому "мы надеемся на еще более активное объединение общих усилий", подытожил замглавы Минсельхоза РФ.

Антироссийские санкции и международная торговля
© РИА Новости, Инфографика
Санкции против России и международная торговля
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Экономика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
sergiobaklanio
All things are going well!
Все нормально, короче.
Американцы проворонили момент, когда санкции могли что-то критичное для России сделать.
16:00
18.04.2018
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