Громыко о санкциях: Россия не встала на колени, она "завязывает шнурки"

ПЕКИН, 18 апр – РИА Новости. Санкции США и ЕС не поставили Россию на колени, на самом деле "мы наклонились, чтобы потуже завязать шнурки", заявил заместитель министра сельского хозяйства Евгений Громыко.
"Вопрос довольно сложный, сельское хозяйство — это только одно из направлений экономики, а не вся экономика российского правительства, и что для крестьян хорошо, то, возможно, для алюминиевой отрасли не так благоприятно. Мы, например, воспряли духом, и, если американцам и европейцам показалось, что мы упали на колени, то на самом деле мы наклонились, чтобы потуже завязать шнурки на кроссовках и рвануть вперед с новой скоростью", — заявил замглавы Минсельхоза.
"Я считаю, что, по большому счету, санкции точно сделали одно полезное дело: мы сами бы еще долго шли, не понимали или не признавали, но санкции резко оголили наши слабые места, мы увидели то, где мы хромаем или упали ниже допустимого уровня. И именно на эти сферы сейчас направлены и приоритетные инвестиции, и приоритетные меры поддержки, стали приоритетными именно эти слабые места в сельскохозяйственном производстве", — добавил Громыко.
Схожие проблемы и интересы есть также у Китая и российских партнеров по ЕАЭС, поэтому "мы надеемся на еще более активное объединение общих усилий", подытожил замглавы Минсельхоза РФ.