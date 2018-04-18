Доход Набиуллиной за год вырос на четверть

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Задекларированный доход главы Банка России Эльвиры Набиуллиной в 2017 году вырос на четверть, до 33,8 миллиона рублей, следует из опубликованной на сайте Мосгордумы декларации ее супруга Ярослава Кузьминова.

В собственности Набиуллиной остался автомобиль Jaguar S-Type, доля в квартире площадью в 70,6 квадратных метра и отдельная квартира площадью 112,2 квадратных метра.

Сам Кузьминов за отчетный период задекларировал 29,9 миллиона рублей дохода против 29,66 миллиона в прошлом году. Помимо этого, он по-прежнему владеет земельным участком почти в 1,5 тысячи квадратных метров, дачей (326,1 квадратных метра) и долей в квартире площадью 70,6 квадратных метра. Своей машины у него нет.