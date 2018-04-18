Рубль дорожает на новостях по санкциям

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Рубль после утреннего снижения к доллару и евро резко вышел в плюс на сообщениях о том, что в ближайшее время США не будут вводить новых санкций против России, свидетельствуют данные торгов.

Посольство России в Вашингтоне получило уведомление от администрации президента США Дональда Трампа, что новых санкций против России в ближайшее время она вводить не планирует.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.49 мск среды снижался на 0,21 рубля — до 61,35 рубля, курс евро — на 0,27 рубля до 75,86 рубля, следует из данных Московской биржи.

С утра в среду доллар повышался до 61,98 рубля, евро – до 76,6 рубля.