Вид из окна самолета на другой самолет, летящий в небе. Архивное фото

Вид из окна самолета на другой самолет, летящий в небе. Архивное фото

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Минтранс подтвердил разрешение на полеты американских авиакомпаний над территорией России, рассказал РИА Новости представитель министерства.

В ведомстве отметили, что такое решение было принято при условии сохранения действующей схемы полетов.

Несколько американских авиакомпаний используют российское воздушное пространство при полетах из США в Азию. Как заявляли в Госдепартаменте, разрешение продлили до 28 октября. Действие прошлого соглашения закончилось в 3:00 мск среды.

По информации Госдепартамента, Минтранс также продлил разрешения на все грузовые рейсы из Азии в Европу до 20 апреля. В Вашингтоне отметили, что после этой даты "Россия предлагает утвердить альтернативный маршрут для этих рейсов". По словам представителя Госдепа, ведомство консультируется по этому поводу с американскими авиакомпаниями.

Накануне официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт заявляла, что некоторые коммерческие авиаперевозчики уже меняют маршруты, опасаясь истечения разрешений на пролет.