МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Forbes составил рейтинг 20 крупнейших покупателей российской нефти 2018 года. Первое место в нем заняла Litasco, трейдинговая "дочка" "Лукойла", приобретя 35,9 миллиона тонн на 12,9 миллиарда долларов, сообщает издание.

Второе место в рейтинге занимает китайская компания China National United Oil Corporation, торговое подразделение CNPC. Трейдер приобрел 28,9 миллиона тонн нефти на 11 миллиардов долларов. Замыкает тройку лидеров трейдинговое подразделение "Роснефти" Rosneft Trading с объемом закупок 22,2 миллиона тонн нефти на 8,3 миллиарда долларов.

Трейдерская "дочка" французской Total Total Oil Trading SA (TOTSA) занимает четвертое место (19,1 миллиона тонн на 7,2 миллиарда долларов). Пятая строчка — у трейдинговой "дочки" "Татнефти" Tatneft Europe AG, которая в 2017 году нарастила объем закупок до 12,6 миллиона тонн на 4,6 миллиарда долларов.

Шестое место занимает Shell Trading, которая купила 9 миллионов тонн нефти на 4 миллиарда долларов. Затем идет Glencore с объемом закупок 11,2 миллиона тонн на 4 миллиарда долларов и польский нефтяной концерн Orlen (10,4 миллиона тонн на 3,8 миллиарда долларов).

Девятое место у новичка в рейтинге — QHG Trading (СП Glencore и Qatar Holding). В 2017 году QHG Trading закупила 7,7 миллиона тонн российской нефти на 2,6 миллиарда долларов. Замыкает первую десятку один из крупнейших мировых трейдеров Vitol, объем закупок которого составил 6,9 миллиона тонн на 2,5 миллиарда долларов.

В рейтинг также вошли оператор проекта "Сахалин-2" Sakhalin Energy, Мозырский НПЗ, Concept Oil, British Petroleum, Unipec Asia Company, Trafigura, ENI Trading & Shipping, "Нафтан" (Новополоцкий НПЗ), "Белорусская нефтяная компания" и китайская национальная химическая корпорация ChemChina.