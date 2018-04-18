МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании во вторник поручил просчитать последствия отмены льготы по НДС для каждой категории товаров для бюджета и людей, пишет в среду газета "Ведомости" со ссылкой на трех федеральных чиновников.

Правительство РФ обсуждает отмену льготы, чтобы увеличить адресность социальной поддержки, по поручению президента РФ Владимира Путина из послания Федеральному собранию, отмечает издание. На обсуждениях говорилось о неэффективности льготной ставки, ссылается газета на двух чиновников.

НДС по 10% ставке взимается с продуктов питания за исключением деликатесов, а также с товаров для детей, книг, учебников и лекарств. По оценке чиновника, в 2017 году пониженная ставка обошлась бюджету почти в 550 миллиардов рублей или около 0,6% ВВП, 360 миллиардов из них стоило продовольствие, а лекарства и медицинские товары — около 100 миллиардов. В 2018 и 2019 годах налоговые расходы бюджета вырастут до 600 миллиардов и почти 650 миллиардов рублей соответственно, прогнозирует чиновник.

Осенью 2016 года Минфин предлагал поднять льготную ставку в 2017 году до 12%, с 2019 года увеличивать ее на 2 процентных пункта, пока она не сравняется с нельготной в 18%, а вместо льготы выдавать самым бедным пособие — 1,5 тысячи рублей в месяц, напоминает издание.

Сейчас же чиновники обсуждают отмену льготы для части товаров, отмечает газета. По данным чиновника, она может сохраниться для лекарств и продовольствия, одновременно будут вводиться адресные субсидии.