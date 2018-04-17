МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. На российский рынок вместо компаний США и стран Европы, которые поддержали санкции Вашингтона против Москвы, с удовольствием придут другие фирмы, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Политик отметили, что то же самое касается предприятий из других стран в различных сферах.
"Свято место пусто не бывает. Если придут компании, которые работают исходя из принципа свободы торговли, и будут представлять те страны, которые живут в международном правовом поле и руководствуются в первую очередь правом, а не конъюнктурой и недозволенными методами ведения торговли, как это делают Соединенные Штаты Америки, значит, мы будем дальше сотрудничать с теми, кто сейчас придет на наш рынок заместить продукцию тех же США, товары других европейских стран, которые поддерживают США в санкциях. И дальше у нас сложатся отношения с этими компаниями и странами, которые они представляют", — пояснил Володин.
"Мы исходим из того, что отношения должны развиваться на основе взаимного уважения, отсутствия двойных стандартов и невмешательства в суверенные дела других государств", — заключил он.