"Мегафон" устранил технический сбой сети в нескольких городах

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. "Мегафон" устранил временный сбой в сети в ряде городов Центрального федерального округа (ЦФО), произошедший из-за обрыва волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее в понедельник абоненты "Мегафона" из ряда российских городов сообщали о сбоях в работе мобильной связи. Пользователи начали отмечать проблемы со связью после 10.00 мск, при этом пик жалоб пришелся на 16.00 мск.

"Сегодня в нескольких городах Центрального федерального округа на сети "Мегафона" наблюдалось временное повышение процента неуспешности соединений. Причиной стал обрыв ВОЛС сторонней организацией. В настоящее время трафик перемаршрутизирован, и сеть работает в штатном режиме", — сообщили в пресс-службе компании.

При этом в "Мегафоне" отметили, что проблемы не затронули Москву и Санкт-Петербург.