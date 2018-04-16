"Газпром нефть" разработает стратегию цифровой трансформации бизнеса

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Одним из приоритетных направлений деятельности "Газпром нефти" становится цифровая трансформация бизнеса, в компании создана дирекция по цифровой трансформации, ее руководителем назначен Андрей Белевцев, который почти за двадцать лет работы в IT-индустрии реализовал успешные проекты в области автоматизации производственных систем крупнейших игроков рынка сотовой связи и банковского сектора, сообщает пресс-служба "Газпром нефти".

"Ключевыми задачами дирекции цифровой трансформации станет создание единой системы цифровых проектов компании для радикального повышения операционной эффективности всех бизнес-процессов, а также развитие собственных интеллектуальных сервисов. Подразделение приступило к созданию долгосрочной цифровой стратегии компании. Этот документ будет включать в себя планы внедрения новых технологий, преобразования организационных процессов и культуры командной работы для тестирования IT-решений", — говорится в пресс-релизе.

Новая дирекция утвердит "дорожную карту" по цифровизации, оценит возможности синергии лучших проектов, а также займется акселерацией корпоративных изменений и развитием цифровых компетенций во всех подразделениях компании.

В пресс-службе отметили, что в планах "Газпром нефти" разработка собственной IT-платформы, которая позволит разрабатывать сервисы для создания новых потоков и массивов данных, формировать инструментарий предиктивной аналитики цифровой информации. В перспективе "Газпром нефть" планирует начать разработку новых продуктов и услуг, основанных на внедрении современных цифровых технологий.

За последние два года "Газпром нефть" реализовала ряд успешных проектов в области внедрения технологий блокчейн, систем с искусственным интеллектом, предиктивной аналитики на основе Big Data, промышленного интернета вещей.

"Цифровая трансформация создает для нашей компании дополнительные конкурентные преимущества, укрепляет ее технологическое лидерство в отрасли. Мы уже применяем цифровые технологии на каждом этапе производственной цепочки, как в геологоразведке и добыче углеводородов, так и в переработке, логистике, реализации продукции конечному потребителю. Дальнейшее развитие этого полноценного направления деятельности нашей компании требует единой стратегии, а также поиска новых, в том числе прорывных возможностей для использования цифровых технологий во всех сферах нашего бизнеса", — сказал председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков, слова которого приводятся в пресс-релизе.