Дворкович не ожидает резких скачков курса доллара в ближайшее время

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Рост курса доллара до 62-64 рублей не критичен и неудивителен, следующих резких скачков курса в ближайшее время ожидать не стоит, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Повышение курса с 58-59 рублей до 62-64 не представляет собой что-то критическое, что-то удивительное. Это все укладывается в целом в рамки прогноза. Конечно, являлось следствием определенных событий", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

"Как мы видели по динамике рынка, постепенно приходит равновесия спроса и предложения, потому что все знают, что не следует ожидать дальнейших резких скачков, все происходит достаточно плавно", — добавил чиновник.

Текущий прогноз Минэкономразвития исходит из того, что цены на нефть марки Urals в 2018 году сложатся на уровне 43,8 доллара за баррель, 41,6 доллара за баррель в 2019 году и 42,4 доллара за баррель в 2020 году. Курс доллара к рублю при этом в среднем за 2018 год прогнозируется в 64,7 рубля, 66,9 рубля в 2019 году и 68 рублей в 2020 году.

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