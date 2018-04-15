Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления на пресс-конференции в Лондоне. 14 апреля 2018

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления на пресс-конференции в Лондоне. 14 апреля 2018

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Лондон в скором времени введет новые финансовые меры против российских бизнесменов в Британии, пишет газета Sunday Times со ссылкой на источник в офисе премьер-министра страны.

По словам собеседника издания, санкции коснутся "российских олигархов".

Сама Тереза Мэй в интервью изданию заявила, что Лондон рассматривает разные варианты действий в отношении размещенных в королевстве "незаконных финансов" российских бизнесменов и чиновников.

Обострение отношений

Отношения между Россией и Великобританией обострились после инцидента в Солсбери, где 4 марта обнаружили без сознания экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Несмотря на отсутствие доказательств, Лондон обвиняет в их отравлении Москву, Россия это категорически отрицает.

После инцидента Мэй пообещала заморозить российские государственные счета, если найдет доказательства того, что они могут угрожать жизни и имуществу британских граждан.

Премьер пообещала, что Национальное криминальное агентство Британии (National Crime Agency) будет продолжать работу по противодействию "серьезным преступникам и коррумпированным элитам", в том числе из России.

В январе британские госорганы получили право требовать объяснение происхождения капитала у иностранных владельцев недвижимости и активов в Соединенном Королевстве стоимостью более 50 тысяч фунтов стерлингов. Если владелец не сможет предоставить устраивающие агентство данные, то на его собственность наложат арест.