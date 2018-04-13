Доходы заммэра Москвы Ликсутова за год выросли в 32 раза

Максим Ликсутов во время общественных слушаний на тему: Развитие электротранспорта в Москве

Максим Ликсутов во время общественных слушаний на тему: Развитие электротранспорта в Москве

МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Заммэра Москвы Максим Ликсутов стал самым богатым в правительстве Москвы по итогам 2017 года, его доход оценивается почти в 219,67 миллиона рублей, по итогам 2016 года его доход составлял 6,8 миллиона рублей, следует из декларации на официальном портале мэра.

Согласно опубликованному документу, он владеет пятью транспортными средствами — Lexus LX, Mercedes-Benz, Harley-Davidson V-Rod Muscle, Ducati XDiavel S, Honda Gold Wing GL 1800 Motor Trike.

Также в собственности заммэра находятся три земельных участка общей площадью в 4,2 тысячи квадратных метров, а также жилой дом в 2,1 тысячи "квадратов" и два нежилых помещения, общая площадь которых более 400 квадратных метров.

Самым бедным в московском правительстве, согласно декларации, стал глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун, доход которого в 2017 году составил почти 5,2 миллиона рублей. В его собственности находится легковой автомобиль Volkswagen Touareg и снегоболотоход Polaris Sportsman. Также он владеет тремя земельными участками общей площадью 4,1 тысячи квадратных метров, жилым домом в 48,4 "квадрата".