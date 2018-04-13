В Мордовии планируют за год произвести 310 тысяч тонн мяса скота и птицы

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Производство мяса скота и птицы в Мордовии планируется увеличить в текущем году до 310 тысяч тонн, молока — до 425 тысяч тонн, а яиц хотят получить 1 миллиард 425 миллионов штук, сообщил глава Мордовии Владимир Волков.

"Объем производства мяса в 2017 году в целом по республике превысил 295 тысяч тонн, молока — 420 тысяч тонн, с ростом по отношению к 2016 году почти на 3,6 % и 3% соответственно. По итогам года мы впервые достигли шеститысячного надоя на одну корову. За последнюю пятилетку мы сделали практически невозможное — увеличили объем мяса в два раза. И сейчас ставим новую планку: до 2022 года хотим довести производство мяса до 400 тысяч тонн. Эта цифра не взята с потолка: мощности животноводческих комплексов, строительство которых уже ведется, позволят это сделать", — сказал Волков в отчете Госсобранию республики.

По его словам, успехи аграриев закреплены работой предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

"В целом за 2017 год произведено продукции почти на 70 миллиардов рублей, что на 3% больше, чем в 2016 году. При этом рост реализации продуктов мясопереработки превысил 18%. Но есть потенциал, чтобы еще на 30% увеличить эти цифры. Так, в животноводстве в этом году предстоит увеличить производство мяса скота и птицы до 310 тысяч тонн, молока — до 425 тысяч. И получить 1 миллиард 425 миллионов яиц. Пополнить поголовье крупного рогатого скота не менее чем на полторы тысячи голов молодняком наших племенных хозяйств. Довести надой на корову до 6220 килограммов уже в этом году, увеличить этот показатель в будущем году, а до 2022 года выйти на семитысячный рубеж", — сказал глава региона.

Он также добавил, что в 2018 году предстоит завершить строительство животноводческого комплекса на 1200 коров в Ичалковском районе, молокозавода по производству мороженого мощностью 10 тонн молока в сутки в Кочкуровском районе, цеха по производству мороженого и консервного цеха. В Дубенском районе республики продолжится строительство животноводческого комплекса на 6450 коров, свиноводческого комплекса на 6330 продуктивных свиноматок в Краснослободском районе, двух свиноводческих комплексов на 4800 свиноматок каждый в Ковылкинском и Инсарском районах.

"По подсчетам специалистов, в этом году в республике вырастят 750-800 тысяч свиней — по поросенку на каждого жителя республики. Вместе с говядиной и курицей мяса будет столько, что уже сейчас ясно: съедать мы будем 30 %, а 70 — экспортировать", — отметил глава Мордовии.

Другие новости региона читайте здесь >>