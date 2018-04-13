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Экономика

Федеральные чиновники и парламентарии отчитались о доходах за 2017 год

20:2113.04.2018
(обновлено: 20:22 13.04.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000 рублей. Архивное фотоБанкноты номиналом 1000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Высшее российское руководство, члены правительства и депутаты парламента отчитались о своих доходах за 2017 год.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Доход Рогозина в 2017 году вырос в три раза и составил более 24 млн рублей

Президент Владимир Путин за прошедший год заработал 18,7 миллиона рублей — это почти на десять миллионов больше, чем в прошлом году. Помимо этого, Путин указал в декларации, что владеет квартирой размером 77 квадратных метров и гаражом, а в пользовании у него есть еще одна квартира в 153,7 квадратных метра с гаражным местом. Согласно документам, он также владеет двумя автомобилями ГАЗ М21, Нива и прицепом "Скиф".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что такое резкое увеличение доходов вызвано продажей Путиным земельного участка площадью 1500 квадратных метров.

Доходы премьер-министра Дмитрия Медведева сократились на 21 миллион рублей. В 2017 году ему удалось заработать 8,565 миллионов. В правительстве это объяснили уменьшением дохода от процентов по банковским вкладам.

Банкноты номиналом 1000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Взлеты и падения: финансовый блок правительства отчитался о доходах

Главе министерства сельского хозяйства Александру Ткачеву удалось увеличить свой доход в 98 раз — за прошедший год он составил 548 миллионов рублей. Такой рост в ведомстве объяснили тем, что Ткачеву в дар передали ценные бумаги, принадлежавшие его матери. Однако самым богатым членом правительства стал не он, а вице-премьер Александр Хлопонин с доходом почти в три миллиарда рублей.

Доходы Сергея Шойгу снизились по сравнению с прошлым годом и составили около десяти миллионов рублей. У главы МИД Сергея Лаврова доходы за 2017 год достигли почти семи миллионов рублей. Самым "бедным" членом правительства стал глава министерства природных ресурсов и экологии Сергей Донской — 5,2 миллиона рублей.

Самым богатым главой фракции в Госдуме стал лидер КПРФ Геннадий Зюганов — он заработал 6,3 миллиона рублей. Глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов указал в декларации доход в 4,7 миллиона рублей, лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 5,4 миллиона, а председатель "Справедливой России" Сергей Миронов — 5,4 миллиона рублей. Спикер Вячеслав Володин заработал за год 51,4 миллиона рублей — это почти на 11 миллионов меньше, чем годом ранее. Самым богатым депутатом в Думе за этот год стал единоросс Григорий Аникеев с доходом в 4,3 миллиарда рублей. Вторую строчку также занял член "Единой России" — ему удалось заработать 1,1 миллиарда рублей. Самый низкий доход задекларировал их коллега по партии Олег Быков — 1,2 миллиона рублей.

Полномочный представитель президента РФ в ДВФО Юрий Трутнев. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Самым богатым полпредом остается Трутнев, самый низкий доход у Бабича

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко в своей декларации указала, что заработала в 2017 году порядка 23 миллионов рублей. Значительно сократился доход сенатора Сулеймана Керимова — три миллиарда рублей против 12 миллиардов годом ранее. После него самыми богатыми в прошедшем году членами Совфеда стали Валерий Пономарев и Александр Бабаков — 1,9 миллиарда рублей и 564 миллиона соответственно.

В администрации президента больше всех за прошедший год заработал ее глава Антон Вайно. Он задекларировал 255,8 миллиона рублей — в 26 раз больше, чем в 2016 году. Песков объяснил это продажей недвижимости. Сам пресс-секретарь президента задекларировал в 2017 году 14,3 миллиона рублей, а его супруга Татьяна Навка — 200 миллионов.

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