Самым богатым среди глав фракций Госдумы за 2017 год стал Зюганов

МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Самым богатым среди глав фракций Госдумы по уровню дохода за 2017 год стал лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который заработал в прошлом году 6,3 миллиона рублей.

В свою очередь лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов указал в декларации доход в 4,7 миллиона рублей, председатель "Справедливой России" Сергей Миронов — 4,5 миллиона рублей, глава ЛДПР Владимир Жириновский — 5,4 миллиона рублей.

По итогам за 2016 год, Жириновский заработал 79,14 миллиона рублей, лидер фракции "Единая Россия" Владимир Васильев указал в декларации доход в 5,9 миллиона рублей, Зюганов — 5,5 миллиона рублей, Миронов — 4,5 миллиона рублей.