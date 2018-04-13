МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Увеличение доходов в 2017 году президента РФ Владимира Путина почти на 10 миллионов рублей и главы кремлевской администрации Антона Вайно почти в 26 раз до 255,8 миллиона рублей связано с продажей ими объектов недвижимости, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Оба продали объекты недвижимости", — сказал Песков.

В 2015 году Путин заработал 8,86 миллиона рублей, в 2014 году доход главы государства составил 7,654 миллиона рублей. В 2015 году он принял решение урезать себе зарплату на 10%. При этом в декларации за 2017 год в собственности Путина больше не числится земельный участок. В 2016 году он указывал в собственности земельный участок площадью 1500 квадратных метров.

Руководитель администрации президента РФ Антон Вайно заработал за 2017 год, согласно декларациям, 255,8 миллиона рублей, хотя в позапрошлом году его доход составлял 9,642 миллиона рублей.