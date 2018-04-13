В аппарате правительства объяснили снижение доходов Медведева

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Некоторое снижение задекларированных доходов премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в 2017 году по сравнению с 2016 годом связано с процентами по банковским вкладам, сообщили в аппарате правительства.

"Помимо основного дохода — заработной платы, сведения о доходах, представленные в таблице, всегда включают сумму процентов от банковских вкладов. Некоторое снижение общей суммы годового дохода Медведева в 2017 году по сравнению с 2016 годом связано с уменьшением дохода от процентов по банковским вкладам",- сообщили журналистам в аппарате правительства.

Медведев задекларировал 8,565 миллиона рублей доходов за 2017 год, в 2016 — 8,586 миллиона рублей.